Cà Mau: Cháy nhà kho công ty sản xuất nước mắm

Đến trưa 14-10, lực lượng cảnh sát Phòng chữa chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang phối hợp cùng UBND và công an xã Lương Thế Trân phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm trong Khu công nghiệp Hòa Trung vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ 50, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ nhà kho của Công ty TNHH MTV sản xuất-thương mại-xuất khẩu Đ.P. (trong Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân). Khi cháy, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều 3 xe chuyên dụng cùng 1 canô chữa cháy đường thủy đến hiện trường, phối hợp lực lượng địa phương dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 40, đám cháy được khống chế.

Phần mái nhà kho lắp đặt pin năng lượng mặt trời bị cháy hư hỏng nặng

Tại hiện trường, khu vực cháy là nhà kho rộng hơn 200m², bên trong chứa các bồn và vật dụng phục vụ sản xuất nước mắm. Phần mái nhà kho được lắp pin năng lượng mặt trời bị cháy hư hỏng nặng.

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