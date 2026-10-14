Phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về việc phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính; phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính…

Đồng thời phụ trách tổng thể về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị; kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố; theo dõi, chỉ đạo các phường: Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng 2 con số của thành phố; công tác liên kết vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố (Saigon Co.op)…

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương và 6 xã: Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng đối với Thành phố; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc Thành phố, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch…

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường: Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Phước Long, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Phú Lợi và 4 xã: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn Thành phố, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở QH-KT, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương…

Theo dõi, chỉ đạo 16 phường: Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng và 10 xã: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên (trừ khoáng sản), môi trường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Sở NN-MT, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV…

Theo dõi, chỉ đạo 21 phường: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn và 3 xã: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo: lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các quỹ đất công do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý; các dự án đầu tư tư nhân, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); các dự án trọng điểm quốc gia (không phân biệt nguồn vốn đầu tư, trừ các dự án giao thông); tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Thuế Thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố (HFIC), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)…

Theo dõi, chỉ đạo 10 phường: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành và 12 xã: Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; xây dựng các văn bản pháp luật và theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Công ty TNHH MTV 27/7, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo 11 phường: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh và 14 xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ giúp Chủ tịch UBND TPHCM theo dõi chỉ đạo lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung; Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí trực tiếp chỉ đạo: Sở KH-CN, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố; Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Chỉ đạo phối hợp các công việc có liên quan Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội Thành phố (thuộc Học viện Cán bộ Thành phố).

Theo dõi, chỉ đạo 18 phường: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình và 5 xã: Cần Giờ, đảo Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước.

* Quyết định cũng phân công cụ thể nhiệm vụ của các Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

NGÔ BÌNH - LÊ THOA