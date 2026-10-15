Tân Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Lê Văn Minh: Hội phải thực sự là chỗ dựa của người làm báo

Ngay sau khi trúng cử Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, đã trao đổi với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về những ưu tiên đổi mới hoạt động hội, hỗ trợ hội viên và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của người làm báo.

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, ở nhiệm kỳ mới, Hội sẽ ưu tiên đổi mới những nội dung nào để hội viên nhận được sự hỗ trợ thiết thực hơn?

- Đồng chí LÊ VĂN MINH: Trước mắt, Ban Chấp hành khóa mới sẽ rà soát quy chế làm việc, phân định rõ trách nhiệm của Thường trực, các ban chuyên môn và các liên chi hội, chi hội; tăng cường phối hợp, khắc phục những khâu còn chồng chéo hoặc chưa thông suốt.

Hội cũng sẽ đẩy mạnh số hóa công tác quản lý hội viên, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để phục vụ quản lý, kết nối và hỗ trợ hội viên. Đây là cơ sở để Hội tổ chức các hoạt động sát thực tế hơn, phát huy vai trò của liên chi hội, chi hội và các câu lạc bộ chuyên ngành trong kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ hội viên theo từng lĩnh vực. Qua đó, hội viên dễ kết nối với người làm báo cùng lĩnh vực, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp và tham gia hoạt động chuyên môn phù hợp.

Chúng tôi xác định đổi mới hoạt động Hội phải thể hiện bằng hiệu quả phục vụ hội viên chứ không phải số lượng hoạt động được tổ chức. Ban Chấp hành sẽ định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động, tiếp thu phản hồi của hội viên để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, tránh hình thức, dàn trải.

* TPHCM đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí. Hội sẽ hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực phân tích, phản ánh việc thực hiện chính sách ra sao?

- Khi thành phố triển khai cơ chế, chính sách mới, báo chí cần theo sát quá trình thực hiện, không dừng lại ở việc thông tin nội dung văn bản. Các tác phẩm cần làm rõ chính sách giải quyết vấn đề gì, kết quả thực hiện đến đâu, tác động thế nào đến người dân, doanh nghiệp và những vướng mắc đang nằm ở khâu nào. Kết quả tích cực cần được ghi nhận; những bất cập có căn cứ cũng cần được phản ánh khách quan, trên tinh thần xây dựng.

Để hỗ trợ hội viên, Hội sẽ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ gắn với những chính sách, chương trình thành phố đang triển khai, chú trọng kỹ năng khai thác, kiểm chứng dữ liệu, phân tích chính sách và đánh giá tác động đối với người dân, doanh nghiệp. Hội sẽ tăng cường các buổi trao đổi, tọa đàm chuyên đề để phóng viên cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội khuyến khích, tạo điều kiện kết nối phóng viên ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau cùng thực hiện những đề tài có chiều sâu, kết hợp thông tin từ nhiều phía. Qua đó, báo chí phản ánh đầy đủ hơn kết quả thực thi chính sách, kịp thời chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách đang tác động trực tiếp đến đời sống.

* Hội sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ người làm báo trước những khó khăn trong quá trình tác nghiệp, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp?

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên là trách nhiệm của Hội. Khi tiếp nhận phản ánh về việc phóng viên bị cản trở hoặc xâm hại trong quá trình tác nghiệp đúng pháp luật, Hội sẽ chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan báo chí xác minh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Trường hợp cần hỗ trợ pháp lý, Hội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ hội viên trong phạm vi chức năng của mình.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, phân loại, theo dõi và phối hợp xử lý kiến nghị liên quan đến hoạt động nghề nghiệp. Mỗi phản ánh cần được xem xét đúng trách nhiệm, đúng quy trình; những vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng phải được chuyển đến và phối hợp theo dõi quá trình giải quyết.

Bảo vệ quyền hành nghề luôn đi đôi với việc giữ nghiêm sự tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Hội sẽ tăng cường phổ biến, tập huấn các quy định mới của Trung ương và TPHCM liên quan đến hoạt động báo chí; chú trọng Luật Báo chí, quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm kiểm chứng thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Công tác kiểm tra, giám sát tại các liên chi hội, chi hội cũng sẽ được đẩy mạnh, chú trọng phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh từ sớm, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ gìn uy tín của người làm báo và tổ chức Hội.

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