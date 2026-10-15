Chạm ứng dụng, mở tiện ích cuộc sống

Tìm chỗ đỗ xe, tra cứu quy hoạch, gửi phản ánh hay sử dụng dịch vụ công trực tuyến… đang trở nên thuận tiện hơn nhờ dữ liệu số được ứng dụng tại nhiều phường, xã ở TPHCM. Qua đó, người dân có thể tiếp cận thông tin, giải quyết công việc và tương tác với chính quyền dễ dàng hơn.

Tiện ích từ dữ liệu số

Sáng 13-10, anh Trần Lâm (ngụ phường Bình Tân) lái ô tô đưa người thân vào trung tâm TPHCM vui chơi, dự định ghé chợ Bến Thành để tham quan, mua sắm. Lo ngại về chỗ đậu xe, anh Lâm tra cứu thông tin trên ứng dụng VNeID thông qua tính năng “Nền tảng giao thông tập trung”.

Chỉ mất vài phút, anh đã tìm được điểm đậu xe do lực lượng Thanh niên xung phong quản lý trên đường Phan Chu Trinh, cạnh chợ Bến Thành. Ứng dụng VNeID hiển thị số chỗ còn trống, giá vé 25.000-35.000 đồng, loại hình bãi đậu. Anh Lâm có thể dễ dàng di chuyển đến bãi xe nhờ nền tảng liên kết tính năng dẫn đường.

Ngoài tìm bãi đậu ô tô, nền tảng còn hỗ trợ tra cứu bãi đậu xe máy, trạm và tuyến xe buýt, đặt vé xe khách, vé máy bay. “Tôi thấy rất thuận tiện vì có thể chủ động tìm kiếm thông tin, tính toán lịch trình ngay trên điện thoại. Nếu có thêm tính năng đặt chỗ đậu xe, thanh toán trực tuyến thì hầu hết nhu cầu đi lại có thể được giải quyết chỉ bằng vài thao tác chạm”, anh Lâm chia sẻ.

Người dân trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến tại Ngày hội Chuyển đổi số phường An Hội Tây, TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, thành phố là địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành tích hợp, kết nối liên thông toàn trình dịch vụ giao thông công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị (metro) lên “Nền tảng giao thông tập trung” trên VNeID.

Đây là bước tiến trong kết nối các phương thức giao thông trên cùng một hệ sinh thái, hướng đến phục vụ người dân thuận tiện, minh bạch. Việc kết nối dữ liệu giúp người dân tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ, từng bước gắn với định danh, xác thực điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ quyền lợi hành khách.

Ngoài những tiện ích giao thông, việc khai thác dữ liệu phục vụ người dân đang được nhiều địa phương mở rộng sang quản lý đô thị, cung cấp thông tin và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Kết nối khu phố, nâng hiệu quả quản lý

Bà Lê Thị Hồng (ngụ phường Diên Hồng) vừa được giới thiệu mua một thửa đất trên địa bàn phường, với cam kết đất sạch 100%, xây dựng tự do. Băn khoăn về tính pháp lý và quy hoạch khu đất, bà mở ứng dụng “Quản lý không gian cấp xã” của phường Diên Hồng để tra cứu. Dù đang ở giai đoạn thử nghiệm, bản đồ số vẫn hiển thị rõ ràng, cụ thể một số thông tin về thửa đất.

Bên cạnh ứng dụng “Quản lý không gian cấp xã”, phường Diên Hồng đang phát triển ứng dụng “Quản lý khu phố” trên cơ sở nhu cầu thực tế và ý kiến đóng góp của 26 khu phố.

Theo ông Nguyễn Hải Phong, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Diên Hồng, ứng dụng này giúp cập nhật dữ liệu dân cư, rà soát các trường hợp cần hỗ trợ về y tế, an sinh xã hội; đồng thời tiếp nhận, theo dõi việc xử lý phản ánh về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Qua đó, ứng dụng giúp chính quyền tập trung dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát tiến độ giải quyết công việc tại từng khu phố.

Công an phường An Hội Tây (TPHCM) hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: NGÔ BÌNH

Còn tại phường Cầu Kiệu, chính quyền địa phương đang phát triển ứng dụng “Bản sao số phường Cầu Kiệu” tích hợp dữ liệu địa bàn, 27 khu phố và thông tin dịch vụ công, giúp người dân tra cứu thông tin, gửi phản ánh đến chính quyền.

Ông Phan Thái Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu, cho biết, ứng dụng này tạo thêm kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Ở nhiều địa phương khác, các mô hình số cũng được triển khai theo nhu cầu thực tế.

Phường Tân Mỹ sử dụng bản đồ GIS quản lý 181 điểm lấy nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy và triển khai mô hình truy xuất nguồn gốc thực phẩm học đường tại 7/7 trường công lập.

Xã Hưng Long đưa vào hoạt động “Không gian chuyển đổi số”, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính.

Xã Xuân Thới Sơn phát triển các điểm hỗ trợ dịch vụ công, giúp người dân số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và theo dõi kết quả giải quyết.

Xã Đông Thạnh triển khai robot trí tuệ nhân tạo tư vấn và Trạm Hành chính công tự động 24/7, bổ sung các kênh hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính.

Hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam 15-10, các địa phương tại TPHCM tổ chức nhiều hoạt động hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho người dân. Trong đó, phường An Hội Tây ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng, tiện ích số; triển khai các hoạt động xây dựng tuyến đường số; phường Phú Nhuận tập trung hướng dẫn sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin chính thống, thanh toán số hoặc nhận diện hành vi lừa đảo trên mạng... Ở cấp thành phố, ngày hội Công dân số TPHCM 2026 kết hợp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời vừa được UBND TPHCM tổ chức đã tạo cơ hội để người dân tiếp cận các phương thức học tập mới trên nền tảng công nghệ số.

NHÓM PV