Phường Đông Hòa: Đồng thuận xây dựng đô thị văn minh và hiện đại

Từ những ý kiến thẳng thắn của người dân tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, phường Đông Hòa (TPHCM) đang tập trung giải pháp lập lại trật tự đô thị, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Đông Hòa với nhân dân

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa

Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hòa đã trao đổi với chúng tôi.

* Thưa ông, vì sao Đảng ủy phường Đông Hòa lựa chọn nội dung “Lập lại trật tự đô thị, xây dựng phường văn minh, hiện đại” làm chủ đề hội nghị đối thoại với nhân dân năm nay? Thông điệp muốn gửi đến người dân là gì?

Ông Nguyễn Công Danh: Trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường gắn trực tiếp với đời sống người dân. Việc lựa chọn chủ đề nhằm tạo diễn đàn để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe phản ánh, kiến nghị, hiến kế; đồng thời nhìn thẳng vào những hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Xây dựng đô thị văn minh không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng. Chính quyền phải tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; người dân cũng là chủ thể của quá trình xây dựng đô thị. Mỗi người cùng giữ gìn vệ sinh, không lấn chiếm vỉa hè, chấp hành quy định sẽ góp phần xây dựng phường Đông Hòa văn minh, trật tự và đáng sống.

* Qua các ý kiến, hiến kế của người dân tại hội nghị, đâu là những vấn đề nổi lên mà cấp ủy, chính quyền phường sẽ ưu tiên giải quyết ngay? Phường sẽ triển khai như thế nào để những kiến nghị chính đáng sớm được chuyển thành hành động cụ thể?

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề như chỉnh trang hẻm, thoát nước, cây xanh, vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông và xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được rà soát, giải quyết, không để kiến nghị kéo dài. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, phường tổng hợp, xác định rõ trách nhiệm và kiến nghị cấp trên xem xét.

Sau đối thoại, các kiến nghị được phân loại, xác định hướng xử lý và theo dõi kết quả. Phường sẽ công khai quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, phát huy Tổng đài 1022, đường dây nóng và thông tin từ khu phố để người dân cùng giám sát.

* Thưa ông, lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Đảng ủy phường sẽ lãnh đạo, chỉ đạo ra sao để vừa bảo đảm kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm, vừa tạo được sự đồng thuận, tự giác của người dân?

Kỷ cương đô thị và sự đồng thuận của người dân phải đi cùng nhau. Nếu chỉ tuyên truyền mà thiếu kiểm tra, xử lý thì khó tạo chuyển biến bền vững; ngược lại, nếu chỉ xử lý vi phạm mà chưa làm tốt tuyên truyền thì khó tạo sự tự giác lâu dài.

Người dân phát biểu, nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị đối thoại

Đảng ủy phường sẽ lãnh đạo chính quyền tăng cường tuyên truyền; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể, khu phố và lực lượng chức năng trong vận động nhân dân. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phường sẽ kiểm tra, xử lý đúng quy định.

Phường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận phản ánh, giám sát và xử lý vi phạm; nghiên cứu quy trình “giám sát, phạt nguội” đối với những hành vi đủ điều kiện.

* Từ nay đến cuối năm 2026, Đảng ủy phường Đông Hòa đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông? Ông kỳ vọng người dân sẽ đồng hành như thế nào trong quá trình này?

Đảng ủy Phường tiếp tục tập trung các giải pháp về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, chú trọng những vấn đề người dân quan tâm và các khu vực còn tồn tại.

Phường tiếp tục kiểm tra, hậu kiểm công trình xây dựng; xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, triển khai các mô hình tuyến phố không thùng rác, tuyến đường văn minh đô thị và ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý phản ánh.

Phường Đông Hòa mong người dân đồng hành bằng những việc làm cụ thể, từ chấp hành quy định đến chủ động phản ánh những bất cập. Khi chính quyền làm tốt trách nhiệm, người dân đồng thuận, cùng tham gia và giám sát, phường Đông Hòa sẽ từng bước hình thành không gian sống văn minh, an toàn, hiện đại và bền vững.

* Xin cảm ơn ông!

VĂN SƠN (thực hiện)