Phường Rạch Dừa tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều 24-9, Đảng ủy phường Rạch Dừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 6 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Hiện nay, Đảng bộ phường có 68 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 3.300 đảng viên.

﻿Lãnh đạo phường Rạch Dừa chủ trì hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Trong 9 tháng, Đảng ủy phường tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và củng cố hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó chuyển đổi mô hình tổ chức Đảng đối với 33 đơn vị, thành lập 11 tổ chức mới.

﻿Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Đảng ủy phường cũng tiếp tục triển khai các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 56/95 đảng viên, đạt 58,9% chỉ tiêu. Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định.

﻿Những suất ăn 0 đồng của phường Rạch Dừa hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: QUANG VŨ

Hội nghị đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026. Theo đó, tập trung lãnh đạo các đơn vị chức năng của phường tập trung hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm; phát triển nhà ở xã hội…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ; phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng phường Rạch Dừa không ma túy.

QUANG VŨ