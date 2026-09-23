Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại phường Tân Hải

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập úng, sạt lở cục bộ và làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân phường Tân Hải (TPHCM).

Theo thống kê bước đầu, đợt mưa lũ từ ngày 18 đến 23-9 đã gây thiệt hại cho 18 hộ dân và Tu viện Tam Quy. Nhiều tài sản của người dân bị ngập nước, hư hỏng, Một số hộ còn bị thiệt hại về phương tiện sản xuất, lương thực.

Một nhà dân ở khu phố Phước Thành, phường Tân Hải bị sập do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: TRẦN TRÀ

Hộ ông Hồ Văn Minh là thiệt hại lớn nhất vì bị sập một phần căn nhà đang xây. Ngoài ra, tu viện Tam Quy và một số hộ khác bị sập tường rào, nhiều thiết bị gia dụng bị hư hỏng.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chiều 23-9, đoàn công tác của phường Tân Hải do ông Huỳnh Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND phường dẫn đầu đã trực tiếp xuống khu phố Phước Thành để kiểm tra, khảo sát các khu vực bị ngập nặng. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, bị thiệt hại do mưa lớn.

Nước từ núi Dinh đổ xuống gây sạt lở nhiều nơi ở khu phố Phước Thành, nhất là các khu vực ven suối. Ảnh: TRẦN TRÀ

Tại các điểm kiểm tra, ông Huỳnh Hữu Nghĩa yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với khu phố duy trì túc trực, chủ động hỗ trợ người dân, nhất là khi điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND phường Tân Hải chỉ đạo khẩn trương khơi thông dòng chảy tại các điểm bị ách tắc, hạn chế nguy cơ nước tiếp tục dồn về khu dân cư. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở phải cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện có tải trọng lớn qua lại trong thời gian chờ triển khai phương án khắc phục.

Chủ tịch UBND phường Tân Hải động viên, hỗ trợ các giai đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: T.T

Khu phố Phước Thành nằm sát núi Dinh, có nhiều suối và dòng chảy tự nhiên, nên khi có mưa lớn, lượng nước từ trên núi đổ xuống nhanh, làm gia tăng nguy cơ ngập và ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của người dân.

QUANG VŨ