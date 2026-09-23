Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại phường Tân Hải

Theo thống kê bước đầu, đợt mưa lũ từ ngày 18 đến 23-9 đã gây thiệt hại cho 18 hộ dân và Tu viện Tam Quy. Nhiều tài sản của người dân bị ngập nước, hư hỏng, Một số hộ còn bị thiệt hại về phương tiện sản xuất, lương thực.
Hộ ông Hồ Văn Minh là thiệt hại lớn nhất vì bị sập một phần căn nhà đang xây. Ngoài ra, tu viện Tam Quy và một số hộ khác bị sập tường rào, nhiều thiết bị gia dụng bị hư hỏng.
Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chiều 23-9, đoàn công tác của phường Tân Hải do ông Huỳnh Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND phường dẫn đầu đã trực tiếp xuống khu phố Phước Thành để kiểm tra, khảo sát các khu vực bị ngập nặng. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, bị thiệt hại do mưa lớn.
Tại các điểm kiểm tra, ông Huỳnh Hữu Nghĩa yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp với khu phố duy trì túc trực, chủ động hỗ trợ người dân, nhất là khi điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.
Chủ tịch UBND phường Tân Hải chỉ đạo khẩn trương khơi thông dòng chảy tại các điểm bị ách tắc, hạn chế nguy cơ nước tiếp tục dồn về khu dân cư. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở phải cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện có tải trọng lớn qua lại trong thời gian chờ triển khai phương án khắc phục.
Khu phố Phước Thành nằm sát núi Dinh, có nhiều suối và dòng chảy tự nhiên, nên khi có mưa lớn, lượng nước từ trên núi đổ xuống nhanh, làm gia tăng nguy cơ ngập và ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của người dân.