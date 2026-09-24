Sức sống cơ sở

Ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại cơ sở tôn giáo

SGGPO

Ngày 24-9, Đảng ủy phường Phước Thắng phối hợp với hội quán Tịnh độ cư sĩ Hưng Thành tổ chức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

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Các đại biểu trong lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hưng Thành tự

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Hưng Thành tự trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Người dành cho đồng bào, đồng chí, các chức sắc, chức việc, tín hữu các tôn giáo.

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Lãnh đạo phường Phước Thắng tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Hưng Thành tự

Ông Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Ban trị sự Tịnh độ cư sĩ Hưng Thành tự cho biết, Không gian sẽ tiếp tục bổ sung sách, hình ảnh, tư liệu và gắn hoạt động của hội quán với các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động cộng đồng.

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Các cư sĩ tịnh độ của hội quán Hưng Thành tìm hiểu các tài liệu về Bác Hồ

Dịp này, Đảng ủy phường Phước Thắng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, để Không gian trở thành nơi người dân tìm hiểu và lan tỏa những việc làm tốt.

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Từ khóa

Hưng Thành Tự Phước Thắng Hồ Chí Minh Tịnh độ cư sĩ

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