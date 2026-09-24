Phường Bình Đông giải ngân đầu tư công đạt tỷ lệ trên 95%

Theo ông Võ Thành Khả - Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông (TPHCM), đến ngày 18-9-2026 phường đã giải ngân được hơn 253/266 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,22% kế hoạch, vượt chỉ tiêu của Thành phố giao trong Quý 3/2026 trên 70%.

﻿Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông Võ Thành Khả báo cáo tình hình giải ngân đầu tư công trên địa bàn phường tại Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I nhiệm kỳ 2025-2030

Năm 2026, phường Bình Đông được thành phố giao là 266,100 tỷ đồng cho 33 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông làm chủ đầu tư, trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố tập trung là 256,600 tỷ đồng cho 18 dự án (nhận bàn giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng) và nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho phường quản lý là 9,5 tỷ đồng đối với 15 dự án. Chỉnh trang Nam Kênh Đôi là một trong những dự án trọng điểm của TP về đầu tư công đi qua địa bàn phường Bình Đông.

﻿Dự án chỉnh trang Nam Kênh Đôi là một trong những dự án trọng điểm về giải ngân đầu tư công địa qua phường Bình Đông

Bên cạnh đó, phường tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của thành phố, như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 kinh phí bồi thường 835,770 tỷ đồng; đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ tái định cư chi tiết cho từng hộ dân và đang tiến hành chi trả. Đến nay đã chi trả được hơn 742/835,7 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 88,74%); dự kiến hoàn thành bàn giao mặt bằng vào 30/9/2026.

Dự án Cầu, đường Bình Tiên có kinh phí bồi thường gần 996 tỷ đồng, đế nay đã ban hành phương án bồi thường hỗ tái định cư chi tiết cho 167 hộ dân, còn 12 trường hợp sẽ được phường ban hành Quyết định trước ngày 30/9/2026. Phường đã tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân được gần 449tỷ đồng (đạt tỷ lệ 44,11% vốn chi trả bồi thường đã giải ngân); phấn đấu bàn giao mặt bằng cuối tháng 10/2026 theo chỉ đạo của thành phố…

Ngoài ra, phường tập trung công tác khảo sát, thu thập thông tin, đo đạc kiểm đếm đối với các dự án nằm trong Đề án chỉnh trang, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch phường Bình Đông đã được UBND thành phố phê duyệt, gồm 10 dự án độc lập với tổng mức đầu tư khoảng 39.984 tỷ đồng, trong đó có 02 dự án với tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 3.254 hộ kinh phí bồi thường khoảng 28.246 tỷ đồng…

9 tháng đầu năm 2026, TPHCM đã giải ngân trên 103.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt khoảng 70% kế hoạch năm. Ông Hoàng Văn Thảnh, giám đốc Sở Tài chính cho biết, cứ 1 đồng vốn đầu tư công được giải ngân hiệu quả sẽ có khả năng dẫn dắt, kích thích thu hút khoảng 5,27 đồng vốn từ khu vực tư nhân và FDI.

TRÀ GIANG