Xã Long Hải có 9 ấp giữ vững tiêu chí “Ấp không ma túy”

Sáng 24-9, Ban Chỉ đạo 26 về xây dựng “Ấp không ma túy” xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong 9 tháng năm 2026. Qua rà soát, 100% địa bàn được lựa chọn đều giữ vững các tiêu chí đề ra.

Xã Long Hải hiện đang quản lý 8 người nghiện ma túy đang điều trị methadone; 123 người đang cai nghiện, quản lý sau cai và các trường hợp có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.

Trong quý III, Công an xã Long Hải qua công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra địa bàn, lực lượng Công an xã đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ với 34 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung từ đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện 55 vụ với 154 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Thực hiện chỉ tiêu xây dựng 30% địa bàn ấp không ma túy trong năm 2026, xã Long Hải lựa chọn 9 ấp: Hải An, Hải Hà 2, Hải Lộc, Hải Lâm, Phước Lộc, Tân Phước, Phước Hiệp, Phước Bình và Phước Thiện. Qua 9 tháng, cả 9 địa bàn tiếp tục đạt các tiêu chí, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh.

Cùng với đó, Trạm Y tế xã Long Hải đã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện; bố trí điểm tiếp nhận, tư vấn cai nghiện ngay địa phương. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó lực lượng Công an phối hợp các trường học tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho hơn 8.000 giáo viên, học sinh. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục thực hiện cam kết phòng, chống ma túy.

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải Huỳnh Sơn Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý các điểm phức tạp về ma túy; tăng cường quản lý tại nhà trọ, khu lưu trú, bến cảng, nhà nghỉ và khu vực tập trung đông lao động' góp phần phòng ngừa tái phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030.

NGUYỄN NAM