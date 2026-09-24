Tăng giá thu gom rác phải nâng chất lượng dịch vụ

Mặc dù thống nhất với việc điều chỉnh, tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt theo Nhóm 6 của Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND của UBND TP, nhưng người dân phường Rạch Dừa đề nghị phải nâng cao chất lượng thu gom.

Ngày 24-9, UBND phường Rạch Dừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 65/2026/QĐ-UBND (sau đây viết tắt là QĐ 65) của UBND TPHCM về giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hội nghị có hơn 100 hộ dân, đơn vị, cá nhân đang thực hiện thu gom rác trên địa bàn tham dự.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Theo QĐ 65, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được xác định theo từng nhóm địa bàn và đối tượng. Ở nhóm 6 mà địa bàn phường Rạch Dừa đang áp dụng thì hộ có từ 2 nhân khẩu trở xuống phải trả 36.000 đồng/tháng; hộ có từ 3 nhân khẩu trở lên trả 71.000 đồng/tháng, gồm phí thu gom và vận chuyển. Đối với chủ nguồn thải nhỏ, khi khối lượng rác phát sinh trên 500kg đến dưới 9.000kg/tháng, giá thu gom là 486 đồng/kg, vận chuyển 180 đồng/kg.

Ông Trần Văn Sỹ (khu phố 17) kiến nghị tăng giá thu gom rác phải đi đôi với việc nâng chất lượng dịch vụ. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, các nội dung liên quan đến mức giá dịch vụ, trách nhiệm của đơn vị cung ứng và chủ nguồn thải được phổ biến, trao đổi nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, một số đơn vị thu gom rác bày tỏ lo lắng về việc mức thu mới tăng 21.000 đồng/hộ, có thể gây khó khăn trong việc thu tiền, nhất là khi việc thu gom tại một số khu dân cư chưa được thực hiện thường xuyên.

Ông Trần Văn Sỹ (khu phố 17) và ông Lâm Văn Sáng (khu phố 10) phản ánh, tình trạng thu gom rác không đúng thời gian, không thường xuyên khiến có lúc rác ứ đọng, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đời sống người dân.

Từ thực tế này, các đại biểu đề nghị việc điều chỉnh, tăng giá dịch vụ phải đi đôi với nâng cao chất lượng thu gom. Theo đó, đơn vị cung ứng cần bảo đảm thu gom đúng thời gian, đúng tuyến, hạn chế tối đa tình trạng rác tồn đọng; đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ, phối hợp với địa phương và người dân trong xử lý các phát sinh.

Đại diện đơn vị thu gom, vận chuyển rác phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa yêu cầu tiếp các đơn vị chức năng từng bước chuẩn hóa hoạt động thu gom, thống nhất quản lý địa bàn, tuyến thu gom và đối tượng phục vụ. Việc áp dụng giá dịch vụ phải công khai, minh bạch, đúng quy định, gắn với chất lượng cung ứng dịch vụ.

QUANG VŨ