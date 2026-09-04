Hai con gái Chủ tịch PNJ bán 25 triệu cổ phiếu để tạo nguồn cho công ty vay

Ngày 4-9, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ nhằm tạo nguồn để bà Dung cho công ty vay bổ sung vốn lưu động.

PNJ thông qua chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ người nội bộ nhằm bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Theo đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu. Bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu. Các giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10-9 đến 10-10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Cùng ngày, PNJ công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương vay vốn từ người nội bộ để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo thỏa thuận giữa PNJ và gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của PNJ, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng. Khoản vay có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và không có tài sản bảo đảm.

Lãi suất vay do Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm, trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương ứng. Việc giải ngân được thực hiện nhiều đợt, tùy nhu cầu sử dụng vốn của công ty.

PNJ cho biết thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai quá trình tái thiết, củng cố nền tảng vận hành, nâng cao hiệu quả và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Sau các giao dịch, bà Cao Thị Ngọc Dung và gia đình tiếp tục là nhóm cổ đông lớn và duy trì cam kết lâu dài với công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 728,5 tỷ đồng. Công ty đồng thời trích lập dự phòng cho các tổn thất có thể phát sinh liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. PNJ dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21-10 thông qua các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm tài chính 2026 và định hướng hoạt động sắp tới.

NHUNG NGUYỄN