Tỉnh Lâm Đồng tập trung tháo gỡ 186 dự án ngoài ngân sách

Ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tỉnh hiện còn 186 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; trong đó 19 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và 167 dự án thuộc thẩm quyền địa phương.

Từ cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Tổ công tác về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách qua 3 giai đoạn và phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc, giao nhiệm vụ cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Trong tổng số 365 dự án thuộc diện rà soát, đến nay tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 179 dự án, với tổng diện tích đất 6.879,9ha và tổng vốn đầu tư 80.713 tỷ đồng.

Các dự án còn vướng mắc tập trung chủ yếu ở lĩnh vực năng lượng, khu đô thị, khu dân cư, du lịch, nghỉ dưỡng, nông lâm nghiệp, thương mại dịch vụ.

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