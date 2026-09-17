Cathay Life Việt Nam - Khu vực Miền Bắc 3, kỷ niệm 18 năm thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, Cathay Life Việt Nam - Khu vực Miền Bắc 3, đã tổ chức hoạt động gặp gỡ và kỷ niệm cùng các anh chị chủ quản và đội ngũ tư vấn viên. Đây là dịp để tập thể cùng nhìn lại hành trình đã qua, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ và tiếp thêm động lực cho chặng đường phát triển phía trước.

18 năm – Đồng hành, gắn kết và phát triển

Trong không khí thân mật và ấm áp, các thành viên đã cùng nhau chia sẻ những lời chúc tốt đẹp, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa và thực hiện nghi thức cắt bánh mừng kỉ niệm 18 năm hình thành và phát triển của Công ty. Hoạt động không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong khu vực.

18 năm qua, mỗi thành viên trong tập thể đều góp phần tạo nên những dấu ấn riêng trên hành trình chung. Dù đảm nhận những vị trí và vai trò khác nhau, tất cả đều cùng hướng về một mục tiêu, đồng hành cùng nhau và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Đối với Khu vực Miền Bắc 3, những hoạt động kỷ niệm không chỉ là dịp để chúc mừng một dấu mốc đáng tự hào mà còn là cơ hội để các thành viên thêm gắn kết, chia sẻ và cùng nhìn về những mục tiêu mới.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng

Dịp này, Cathay Life Việt Nam - Khu vực Miền Bắc 3, cũng triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng, trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn góp phần tiếp thêm động lực để các em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Những hoạt động ý nghĩa như thế không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đây cũng là cách tập thể Khu vực Miền Bắc 3 cùng nhau tiếp nối tinh thần “Chung nhịp đồng hành”, không chỉ đồng hành trong công việc mà còn chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Cathay Life Việt Nam – Khu vực miền Bắc 3

THANH THANH