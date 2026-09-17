Obagi Medical ra mắt giải pháp Peel Pad đa tầng tại nhà, giúp chăm sóc da chuyên sâu

Obagi Medical chính thức ra mắt Peel Pad căng mướt da CLENZIDERM M.D.® Resurfacing Multi-Acid, giải pháp peel da chuyên sâu tại nhà, mang đến trải nghiệm chăm sóc bề mặt da tiện lợi.

Sự kiện ra mắt sản phẩm Peel Pad của Obagi Medical

Lấy cảm hứng từ kỹ thuật peel phối hợp và phân tầng trong da liễu, sản phẩm ứng dụng Phức hợp đa Acid gồm Glycolic Acid 4%, Phytic Acid 3%, Salicylic Acid 2% và Mandelic Acid 1%. Các acid với đặc tính khác nhau bổ trợ trong chăm sóc bề mặt da, hỗ trợ làm thông thoáng lỗ chân lông và thúc đẩy quá trình thay mới, làm mịn da.

Công thức còn được bổ sung Phức hợp Tăng cường bảo vệ gồm Niacinamide, Glycerin và Chiết xuất vỏ Liễu, giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, duy trì độ ẩm cần thiết và góp phần mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da.

Sản phẩm ứng dụng cơ chế Thoa lưu qua đêm – không cần rửa lại với nước, cho phép dung dịch được lưu giữ trên da qua đêm, tạo điều kiện để các acid và dưỡng chất tiếp tục phát huy tác dụng.

Hiệu quả sản phẩm được kiểm chứng qua nghiên cứu độc lập kéo dài 8 tuần trên 30 người từ 18–45 tuổi, với 97% người tham gia ghi nhận làn da căng mướt, bóng khỏe sau khi sử dụng.

KHẢI LÂM