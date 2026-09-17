Khát nhân lực du lịch tiếng Nga

Lượng khách Nga quay trở lại mạnh mẽ tại Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) và Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang tạo cú hích lớn cho ngành du lịch địa phương. Tuy nhiên, cùng với sự phục hồi này là tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên tiếng Nga.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế. Thị trường Nga tiếp tục là một trong những nguồn khách chính, đặc biệt tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nơi nhiều du khách Nga lưu trú dài ngày.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đã có thời kỳ thị trường khách Nga gần như “đóng băng” khiến đội ngũ hướng dẫn viên chuyển nghề. Khi thị trường phục hồi nhanh, doanh nghiệp không kịp bổ sung nhân lực. Không chỉ thiếu người biết tiếng Nga, các doanh nghiệp còn thiếu hướng dẫn viên có nghiệp vụ du lịch, kiến thức văn hóa và lịch sử địa phương. Một số nơi phải sử dụng Việt kiều Nga để hỗ trợ giao tiếp nhưng vẫn khó đáp ứng yêu cầu thuyết minh chuyên sâu. Nhiều khách sạn, resort ở Mũi Né đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ giao tiếp. Tương tự, áp lực nhân lực tiếng Nga ở tỉnh Khánh Hòa cũng rất lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 750.000 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ, trong khi toàn tỉnh chỉ có khoảng 83 hướng dẫn viên tiếng Nga đang hoạt động. Một doanh nghiệp lữ hành sẵn sàng trả tới 1.100USD/tháng cho hướng dẫn viên nhưng vẫn không tuyển đủ người.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu nhân lực bắt nguồn từ chương trình đào tạo du lịch nặng lý thuyết, thiếu thực hành; sinh viên sau tốt nghiệp cần doanh nghiệp đào tạo lại. Mức lương khởi điểm chưa đủ hấp dẫn cũng khiến doanh nghiệp khó giữ chân lao động. Một số doanh nghiệp tại Mũi Né đã chủ động liên kết mở trung tâm đào tạo, tuyển học sinh tốt nghiệp THPT để đào tạo theo hướng thực hành. Tại Khánh Hòa, kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho hướng dẫn viên từng được xây dựng nhưng phải tạm dừng do vướng thẩm quyền và kinh phí.

Bài toán thiếu nhân lực tiếng Nga cần được ngành du lịch các địa phương đưa vào kế hoạch đào tạo dài hạn, tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để khai thác bền vững thị trường khách quốc tế này.

TIẾN THẮNG