Thế giới

Hàn Quốc: Rò rỉ nước nặng từ lò phản ứng hạt nhân

SGGPO

Ngày 2-7, Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân Hàn Quốc thông báo 208 kg nước nặng đã bị rò rỉ từ lò phản ứng hạt nhân Wolsong-4 ở thành phố Gyeongju vào đầu tuần này.

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Lò phản ứng hạt nhân Wolsong-4 ở Hàn Quốc. Ảnh: KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO

Theo tờ Korea Times, Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân Hàn Quốc khẳng định không phát hiện bất cứ vấn đề nào liên quan đến bức xạ sau sự cố.

Ủy ban cho biết đã nhận được báo cáo của Công ty Thủy điện và Năng lượng Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) về sự cố rò rỉ nước nặng vào chiều 1-7. Cơ quan này có kế hoạch cử một nhóm chuyên gia đến kiểm tra tại hiện trường. Hiện chưa ghi nhận sự bất thường nào về mức độ bức xạ bên ngoài khu vực lò phản ứng. KHNP đã lập tức đóng các máy bơm liên quan sau khi phát hiện sự cố.

Tính đến tối ngày 1-7, lượng nước nặng rò rỉ ước tính khoảng 208 kg, nhưng lượng nước này không thoát ra bên ngoài khuôn viên lò phản ứng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lò phản ứng Wolsong-4 vừa được đóng cửa để kiểm tra định kỳ kể từ tháng 7.

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KHNP Nước nặng Korea Times Lò phản ứng Bức xạ Máy bơm Tháng 7 Rò rỉ Sự cố

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