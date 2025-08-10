Iraq: Rò rỉ khí clo, hơn 600 người hành hương nhập viện

Hơn 600 người hành hương ở Iraq đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vấn đề về hô hấp sau khi hít phải khí clo (chlorine) rò rỉ tại một trạm xử lý nước.

Bộ trưởng Nội vụ Iraq, ông Abdul Amir Al-Shammari cho biết, tính đến nay đã có hơn 3 triệu người hành hương nước ngoài vào Iraq để tham gia lễ Arbaeen thường niên. Ảnh: IQNA.IR

Sự cố xảy ra vào đêm 9-8 theo giờ địa phương, tại trạm xử lý nước nằm trên tuyến đường nối hai thành phố linh thiêng của người Hồi giáo dòng Shiite là Karbala và Najaf, miền Trung Iraq. Bộ Y tế Iraq ngày 10-8 cho biết, đã ghi nhận 621 trường hợp bị ngạt thở do vụ rò rỉ khí clo này. Tất cả bệnh nhân đều được điều trị kịp thời và xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng an ninh chịu trách nhiệm bảo vệ người hành hương cho biết vụ việc xảy ra do “sự cố rò rỉ khí clo từ một trạm nước trên đường Karbala-Najaf”.

Hãng tin Arab News dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, năm nay dự kiến sẽ có hàng triệu người hành hương Hồi giáo Shiite đổ về Karbala để tham dự lễ Arbaeen - nghi lễ kéo dài 40 ngày để tưởng niệm Hussein, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed. Đây là một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới.

Phần lớn cơ sở hạ tầng của Iraq đang xuống cấp do nhiều thập kỷ xung đột và tình trạng tham nhũng, trong khi việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thường không nghiêm ngặt.

KHÁNH HƯNG