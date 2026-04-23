Mỹ: Ít nhất 2 người chết, 19 người nhập viện do rò rỉ hóa chất

Ít nhất 2 người thiệt mạng, 19 người khác phải nhập viện sau một vụ rò rỉ hóa chất tại một nhà máy sản xuất chất xúc tác bạc ở bang West Virginia, Mỹ.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Courtesy of the City of Nitro

Giới chức địa phương cho biết sự cố xảy ra ngày 22-4, tại nhà máy thu hồi bạc Catalyst Refiners.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhà máy đang trong quá trình dừng hoạt động, các công nhân làm vệ sinh và khử nhiễm thiết bị để chuẩn bị đóng cửa. Trong quá trình này, hai hóa chất đã vô tình bị trộn lẫn, gây ra phản ứng hóa học tạo ra khí độc hydro sulfide.

Danh tính các nạn nhân và tình trạng cụ thể của những người bị thương chưa được công bố. Chủ tịch công ty Ames Goldsmith Corporation, đơn vị vận hành nhà máy, xác nhận 2 nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên bang, bang và địa phương để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thống đốc bang West Virginia Patrick Morrisey, cho biết các cơ quan ứng phó khẩn cấp, y tế và môi trường của bang đã được kích hoạt và đang phối hợp xử lý tình huống.

Tin liên quan Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở Mỹ

MINH CHÂU