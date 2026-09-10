TPHCM: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Tối 10-9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập nước, gây khó khăn cho người dân lưu thông.

Tại đường Bà Triệu, xã Hóc Môn, nhiều đoạn nhanh chóng bị ngập nước sau mưa. Phương tiện di chuyển chậm, một số xe máy phải dò dẫm qua những đoạn nước sâu.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường biến thành biển nước

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số tuyến đường như Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ và Song Hành. Đây là những khu vực từng được ngành chức năng xác định có nguy cơ ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Theo dự báo, từ ngày 10 đến 11-9, TPHCM và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn kết hợp triều cường được cảnh báo có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp.

Thực tế sau mỗi trận mưa lớn cho thấy, bài toán thoát nước tại một số khu vực vẫn cần tiếp tục được quan tâm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến hệ thống thoát nước quá tải, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nước ngập trên đường Bà Triệu, xã Hóc Môn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhiều người dân phải đi lên vỉa hè để tránh nước ngập. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Một đoạn đường ở khu vực xã Hóc Môn ngập nước sau mưa lớn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nước phun lên từ các hố ga trên đường Song Hành, đoạn qua xã Hóc Môn, tối 10-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Một số người dân sống gần đường Bà Triệu đã ra phân luồng, hướng dẫn phương tiện tránh vào chỗ nước sâu. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nước ngập trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ở một số nơi, nước chảy xiết khiến xe máy di chuyển khá vất vả. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Người dân di chuyển vất vả trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

NGUYỄN TÂN