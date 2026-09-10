TPHCM: Mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu

Tại đường Bà Triệu, xã Hóc Môn, nhiều đoạn nhanh chóng bị ngập nước sau mưa. Phương tiện di chuyển chậm, một số xe máy phải dò dẫm qua những đoạn nước sâu.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại một số tuyến đường như Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ và Song Hành. Đây là những khu vực từng được ngành chức năng xác định có nguy cơ ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn.
Theo dự báo, từ ngày 10 đến 11-9, TPHCM và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn kết hợp triều cường được cảnh báo có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp.
Thực tế sau mỗi trận mưa lớn cho thấy, bài toán thoát nước tại một số khu vực vẫn cần tiếp tục được quan tâm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến hệ thống thoát nước quá tải, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.