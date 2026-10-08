UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định số 6653/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 7-10-2026.

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Trường Đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập) được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường Đại học Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập) được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của Trường Đại học Sài Gòn và theo quy định của pháp luật. Các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Trường Đại học Sài Gòn.

Trường Đại học Sài Gòn, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được tiếp tục sử dụng con dấu cũ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành để xử lý các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; công tác tài chính, chế độ chính sách của viên chức, người lao động; công tác bàn giao và một số nội dung khác có liên quan của trường.

Trường Đại học Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp đổi con dấu mới theo quy định. Nộp con dấu cũ của Trường Đại học Sài Gòn, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Tại quyết định này, UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Trường đại học Sài Gòn trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM. Sau sáp nhập, trường có 4 cơ sở đào tạo và 2 trường tiểu học, trung học thực hành. Trong đó trụ sở chính tại 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM. Cơ sở 1 tại số 105 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa. Cơ sở 2 tại số 4 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn. Cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu tại số 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa. Hai cơ sở giáo dục phổ thông thuộc Trường Đại học Sài Gòn gồm Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tại địa chỉ số 220 Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn, số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa.

KHÁNH CHI