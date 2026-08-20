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Sẽ di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” khỏi khu vực hồ Hoàn Kiếm

SGGPO

Hà Nội lên phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Ngày 20-8, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội (Sở VH-TT-DL Hà Nội) cho biết, thực hiện chủ trương quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan, không gian văn hóa - lịch sử hồ Gươm, trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở VH-TT-DL Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Theo kế hoạch, tượng đài sẽ được di chuyển, lắp dựng trước ngày 30-9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 – 19-12-2026).

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Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu trong khu vực hồ Hoàn Kiếm

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô; hình ảnh các chiến sĩ được khắc họa cùng câu nói bất hủ ấy góp phần tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân dân Hà Nội trong cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu Toàn quốc kháng chiến.

Vị trí đặt tượng đài mới tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ Binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo tính trang nghiêm, phù hợp với chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của công trình.

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NGUYỄN QUỐC

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Trung đoàn 692 Sở VH-TT-DL Hà Nội Sư đoàn Bộ binh 301 Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội Bộ Tư lệnh Thủ đô UBND phường Hoàn Kiếm Ngày Toàn quốc kháng chiến Quyết sinh Quyết tử Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

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