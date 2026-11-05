Sẽ kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa

Bộ GD-ĐT cho biết, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân vừa chủ trì cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng thứ hai, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ nhằm chấn chỉnh lĩnh vực này.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân chủ trì cuộc họp về công tác quản lý đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Báo cáo của Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, theo dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS), số người học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025 (tăng 61,2%).

Cùng giai đoạn này, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng 60,5%, từ 32.489 lên 52.129 người. Số đơn vị có người học theo phương thức từ xa tăng từ 20 lên 39.

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng kí 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng thứ hai chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng thứ hai vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng thứ hai vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng kí tăng 68,6% so với năm 2025.

Vụ Giáo dục đại học đề xuất kiểm tra chuyên đề, ưu tiên các cơ sở có quy mô lớn hoặc tăng nhanh; xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, áp dụng thống nhất chuẩn đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Trong khi đó, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, có 38 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy chế trước đây. Theo quy định chuyển tiếp, các đơn vị đang tổ chức thi theo quy chế này được tiếp tục tổ chức thi và cấp chứng chỉ đến hết ngày 31-12-2026. Từ ngày 1-1-2027, việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ thực hiện theo Thông tư số 09/2026/TT-BGDĐT.

Cục Quản lý chất lượng đề xuất tăng cường hậu kiểm các đơn vị tổ chức thi, tập trung vào điều kiện hạ tầng kĩ thuật, dữ liệu camera và phần mềm nhận diện thí sinh. Đồng thời, thẩm định độc lập ngân hàng câu hỏi và định dạng đề thi nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng trong đánh giá.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài, Cục đề xuất tăng cường giám sát hoạt động liên kết tổ chức thi và việc duy trì các yêu cầu bảo đảm chất lượng của chứng chỉ đã được công nhận. Song song đó, xây dựng, cập nhật và công khai danh mục chứng chỉ được công nhận theo mục đích sử dụng, trước hết là các chứng chỉ dùng làm minh chứng đáp ứng yêu cầu đầu vào và chuẩn đầu ra về ngoại ngữ trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân ghi nhận học văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh là nhu cầu chính đáng của xã hội. Trước thực tế quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục tăng, Thứ trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng đầu ra.

Theo đó, Vụ Giáo dục đại học được giao chủ trì kiểm tra chuyên đề về đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa; rà soát cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm và triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập phát hiện qua kiểm tra. Vụ Giáo dục đại học phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an ngay từ khâu triển khai và trong quá trình kiểm tra.

Cùng với đó, Vụ Giáo dục đại học sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo văn bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chuẩn đầu ra của chương trình chính quy.

Về chuẩn đầu ra bậc 5, tương đương trình độ C1, các cơ sở đào tạo phải có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ này; người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Bộ GD-ĐT cũng sẽ ban hành thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.

Đối với công tác quản lý chứng chỉ ngoại ngữ, Cục Quản lý chất lượng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và việc cấp chứng chỉ tại các đơn vị này.

LÂM NGUYÊN