Giải pháp để mỗi học sinh biết chơi một môn thể thao

Đầu năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT ban hành công văn về tăng cường tổ chức phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, mỗi học sinh tham gia ít nhất một môn thể thao phù hợp sở thích, năng lực và điều kiện sức khỏe. Mặc dù trường học đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhưng vẫn gặp khó về nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức.

Đẩy mạnh phong trào tập luyện

Tuần qua, Trường Tiểu học - THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An, TPHCM) khai mạc Giải thể thao học sinh cấp trường năm học 2026-2027. Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, giải thi đấu nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, qua đó nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực cho học sinh.

Em Nguyễn Quang Nguyên, học sinh lớp 10A5, Trường Tiểu học - THCS-THPT Lê Thị Riêng, chia sẻ: “Thông qua việc tập luyện và thi đấu, em học được sự kiên trì, không bỏ cuộc, biết giữ tinh thần đoàn kết, trung thực, tôn trọng đối thủ”.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) tập võ nhạc taekwondo vào mỗi buổi sáng. Ảnh: THU TÂM

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) cũng tổ chức Hội thi thể thao học sinh cấp trường môn cờ vua, thu hút hơn 130 học sinh các khối lớp tham dự. Các kỳ thủ "nhí" đã mang đến những màn tranh tài hấp dẫn. Mỗi ván đấu không chỉ là cuộc so tài về trí tuệ, mà còn là cơ hội để học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, tính kiên nhẫn và bản lĩnh khi gặp thử thách.

Ngoài việc tổ chức giải thi đấu cờ vua, trong năm học này, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi còn duy trì hoạt động tập võ nhạc taekwondo toàn trường vào mỗi buổi sáng. Trên nền nhạc quen thuộc với lứa tuổi, học sinh toàn trường cùng thực hiện những động tác võ nhạc với không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng, qua đó góp phần gắn kết các lớp.

Năm học 2026-2027, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục triển khai phong trào “Mỗi học sinh lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, qua đó hình thành thói quen tập thể dục thể thao trong trường học.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang lưu ý, các trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục thể chất; duy trì hoạt động thể dục đầu giờ, giữa giờ, khuyến khích học sinh vận động trong giờ ra chơi, đẩy mạnh các hoạt động thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ thể dục thể thao sau giờ học.

Bên cạnh đó, các trường rà soát, khai thác hiệu quả sân tập, nhà thi đấu, hồ bơi hiện có; bố trí thời gian, không gian thuận tiện để học sinh, giáo viên và người lao động tập luyện, kể cả trong và ngoài giờ học, đảm bảo các quy định về an ninh, an toàn trong trường học.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình đề xuất, ngành giáo dục nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo thành phố về cơ chế cho các trường học có sẵn điều kiện cơ sở vật chất về tập luyện thể dục thể thao (như hồ bơi, sân bóng đá, sân bóng rổ...) được khai thác theo nhu cầu sau giờ học chính khóa để tăng nguồn thu, đảm bảo chi phí vận hành, bảo trì; nâng cao chất lượng phục vụ học sinh trong và ngoài giờ học.

Gỡ khó về cơ sở vật chất và kinh phí

Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT (ngày 30-9-2026) quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, một trong những nội dung được hiệu trưởng các trường học trên địa bàn TPHCM quan tâm là yêu cầu đưa nội dung phòng chống đuối nước vào những hoạt động giáo dục tăng cường, không thu tiền người học.

Thầy Đỗ Đình Đoàn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Xóm Chiếu, TPHCM), nêu thực tế: “Trường không có hồ bơi, không có giáo viên dạy bơi, chỉ có thể triển khai môn bơi lội theo hình thức xã hội hóa, thu tiền người học. Theo quy định mới, môn bơi lội đưa vào hoạt động giáo dục tăng cường, không thu tiền người học thì lấy nguồn lực đâu triển khai?”.

Cùng quan điểm, cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM), cho rằng, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM hiện chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, cơ sở vật chất về sân chơi, bãi tập còn hạn chế. Do đó, việc tổ chức những hoạt động giáo dục tăng cường, trong đó có tập luyện thể dục thể thao, gặp không ít khó khăn.

Để gỡ khó cho các trường, Sở GD-ĐT TPHCM đã có tờ trình UBND TPHCM xây dựng nghị quyết về hỗ trợ chi phí học bơi cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo tờ trình, thời gian qua, TPHCM đã triển khai các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước và phổ cập bơi an toàn cho học sinh thông qua chương trình giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, phối hợp với các cơ sở cung ứng dịch vụ bơi trên địa bàn.

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ môn bơi lội giữa các cơ sở giáo dục chưa đồng đều, số trường có bể bơi còn thấp trong khi nhu cầu học bơi an toàn của học sinh ở mức cao.

Khảo sát đến tháng 7-2026 cho thấy, toàn thành phố chỉ có 182/1.651 cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên có hồ bơi tại trường (tỷ lệ 11,02%). Nhiều trường học phải thuê địa điểm học bơi bên ngoài rồi tổ chức đưa học sinh từ cơ sở giáo dục đến địa điểm học bơi và ngược lại. Toàn thành phố còn hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi (chiếm tỷ lệ 59,45%).

THU TÂM