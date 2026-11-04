Hoàn thiện quy định xử lý bạo lực học đường phù hợp thực tiễn

Ngày 4-11 tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên đã thông tin liên quan đến các vụ bạo lực học đường gần đây, trong đó có vụ học sinh hành hung giáo viên.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên. Ảnh: VIẾT CHUNG

Xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, Bộ GD-ĐT khẳng định quan điểm nhất quán kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Bộ GD-ĐT đã và đang chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; phát huy vai trò của phòng tư vấn tâm lý học đường của các nhà trường.

Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường.

Thứ trưởng nêu rõ, khi xảy ra vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn.

Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát khắc phục hành vi, tránh tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục; rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ sở giáo dục và cá nhân liên quan khi để xảy ra hoặc chậm xử lý vụ việc.

Trả lời câu hỏi Bộ GD-ĐT có xem xét để sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2025 -BGDDT (quy định chi tiết về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục) nhằm có biện pháp kỷ luật phù hợp với những vi phạm nghiêm trọng, Thứ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã giao Vụ Học sinh sinh viên tiếp tục đánh giá việc thực hiện thông tư, tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, phù hợp thực tiễn và pháp luật liên quan.

Cần chế tài mạnh hơn với học sinh vi phạm?

Thông tư 19/2025/TT-BGDDT có hiệu lực từ ngày 31-10-2025 thời gian qua vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của xã hội.

Thông tư 19 quy định, các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học gồm: nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Sau 1 năm áp dụng, nhiều ý kiến, kể cả giáo viên, cho rằng hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm chưa phù hợp với thực tiễn, không đủ tính răn đe, khiến cho tình trạng bạo lực học đường có xu hướng gia tăng.

Vụ học sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học ở Hà Nội mới đây

Nhà giáo Trần Trung Hiếu (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) nêu quan điểm, bạo bạo lực học đường thời nào cũng có, ở đâu cũng xảy ra, một phần do lứa tuổi học trò còn nông nổi, tăng động và dễ mất kiểm soát khi có mâu thuẫn. Tuy nhiên, số lượng, hình thức, tính chất, mức độ của các vụ bạo bạo lực học đường trước đây và hiện nay có nhiều thay đổi.

“Ngày xưa nếu có chuyện đánh nhau chủ yếu là học sinh THPT, nay đa số là học sinh THCS. Mặt khác, không chỉ là học sinh nam gây gổ với nhau, ngày càng có nhiều nữ sinh có hành vi bạo lực học đường”, thầy Trần Trung Hiếu nhận xét. Bên cạnh đó là những vụ học sinh đánh nhau mang tính hội đồng, rất đáng lo ngại.

Theo thầy Trung Trần Hiếu, học sinh trước đây đánh nhau sợ rất bị đuổi học, còn nay, với quy định mới, các nhà trường phổ thông rất khó khăn trong việc xử lý học sinh có hành vi bạo lực học đường vì thiếu chế tài (theo tinh thần thông tư 19/2025/TT-BGDDT của Bộ GD-ĐT). Nhà giáo Trần Trung Hiếu cho rằng, đó là 1 nghịch lý, đề nghị sửa đổi Thông tư.

Mới đây đã xảy ra vụ hành hung cô giáo ngay trong lớp học gây bức xúc dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam L.V.H. (17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi) về tội “Cố ý gây thương tích”.

LÂM NGUYÊN