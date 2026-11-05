Hướng dẫn triển khai hoạt động tăng cường và hoạt động theo nhu cầu người học

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, thực hiện theo Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học An Lạc 3 (phường An Lạc, TPHCM) trong giờ học đầu năm. Đây là trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập.

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu việc xác định hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hay hoạt động dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức, không chỉ dựa vào tên gọi môn học.

Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường do nhà trường tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm bổ sung nội dung cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Nhà trường tổ chức hoạt động này trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời lượng dạy học theo lộ trình 2 buổi/ngày; bố trí cân đối, công bằng cho mọi học sinh, không phân biệt đối xử.

Nội dung tập trung vào kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng; phổ cập năng lực số, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo , STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh…

Về kinh phí, hoạt động tăng cường sử dụng dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các trường không được quy đổi thành khoản thu bình quân theo người học hoặc đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học gồm những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân.

Nhà trường tổ chức các hoạt động này ngoài thời gian thực hiện giáo dục chính khóa và giáo dục tăng cường, trên cơ sở tự nguyện đăng ký của người học và cha mẹ học sinh. Sở yêu cầu bảo đảm tự nguyện thực chất, tuyệt đối không ép buộc, không áp đặt, không gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với hoạt động theo nhu cầu, trường phải lập dự toán chi tiết, thu đúng danh mục, mức thu theo quy định, không vượt mức UBND TPHCM quy định; thực hiện chính sách miễn, giảm cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn muốn tham gia.

Các trường không được tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm; không sử dụng kết quả tham gia hoạt động theo nhu cầu để thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục phổ thông.

3 mô hình tổ chức trong các trường học Mô hình 1: Áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà Hoạt động theo nhu cầu được tổ chức thành khung thời gian riêng, ngoài thời gian và không xen kẽ các tiết chính khóa, tăng cường. Lịch tổ chức cần linh hoạt theo ngày, khối, nhóm học sinh, bảo đảm khả năng bố trí giáo viên và không gây quá tải. Học sinh không đăng ký hoạt động theo nhu cầu được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; trường hợp ở lại trường, nhà trường phải bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn. Mô hình 2: Áp dụng cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu Vào các tiết dạy học theo nhu cầu, học sinh có đăng ký di chuyển về các phòng học chức năng/phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung tự chọn đã đăng ký. Học sinh không đăng ký sẽ tham gia các hoạt động tự học, đọc sách hoặc sinh hoạt trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức. Mô hình 3: Áp dụng cho mô hình Trường tiên tiến, hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường: Trường học bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

THU TÂM