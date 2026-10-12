Xã hội

Số bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tăng lên 135 người

SGGPO

Tính đến 7 giờ ngày 12-10, số ca nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại một cơ sở trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng lên 135 người.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, 135 bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt… và ăn bánh mì mua tại cùng một cơ sở ở đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộ Đức và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

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Các bệnh nhân sau điều trị hiện đã ổn định. Ảnh: PHÚ NHIÊU

Sức khỏe các bệnh nhân đều đã ổn định. Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị liên quan hiện đang thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Ngành Y tế cũng phối hợp địa phương thành lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm, thực phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm; đồng thời kiểm tra các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu.

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NGUYỄN TRANG

Từ khóa

bánh mì ngộ độc thực phẩm Quảng Ngãi sở y tế công an điều tra nguyên nhân

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