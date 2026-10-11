Cục An toàn thực phẩm đề nghị làm rõ vụ 18 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 18 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được tiêm kháng sinh, truyền dịch tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 18 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, đồng thời truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-10, tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận 18 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, bảo đảm sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, thông báo rộng rãi để người dân trong khu vực biết; những trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần đến cơ sở y tế hoặc trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TTXVN

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Người dân cần được hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn, nhất là khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố và báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

NGỌC DUNG