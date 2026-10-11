Sống khỏe

An toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm đề nghị làm rõ vụ 18 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

SGGPO

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 18 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được tiêm kháng sinh, truyền dịch tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN
Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được tiêm kháng sinh, truyền dịch tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 18 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, đồng thời truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-10, tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, ghi nhận 18 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, bảo đảm sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, thông báo rộng rãi để người dân trong khu vực biết; những trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở liên quan cần đến cơ sở y tế hoặc trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Screenshot 2026-10-11 at 10.22.43.png
Bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TTXVN

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm; thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Người dân cần được hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn, nhất là khi sử dụng dịch vụ ăn uống tại các sự kiện đông người.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố và báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan
NGỌC DUNG

Từ khóa

ngộ độc Cục An toàn thực phẩm bánh mì Quảng Ngãi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn