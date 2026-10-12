Dự thảo Ngân sách nhà nước: Phân cấp thu, chi ngân sách phải gắn với nguồn lực tương xứng

Dự thảo Ngân sách nhà nước (hợp nhất) do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày gồm 10 chương, 103 điều (giảm 79 điều so với 2 luật hiện hành) nhờ lồng ghép các nội dung của Luật Đầu tư công vào Luật Ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 7, cho ý kiến về dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin, kế hoạch đầu tư công được lồng ghép toàn diện vào kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách hàng năm. Dự thảo đã quy định thống nhất thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương đối với cả 2 nguồn: chi thường xuyên và chi đầu tư công. Phạm vi ngân sách không bao gồm nguồn thu hợp pháp dành cho đầu tư của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tránh tạo khoảng trống pháp lý.

Đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Với định hướng phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục, dự thảo giao Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí phân loại và trình tự, thủ tục quyết định/điều chỉnh đầu tư đối với dự án nhóm A, B, C. Thẩm quyền quyết định chuyển nguồn chi đầu tư công từ ngân sách trung ương được phân cấp cho UBND cấp tỉnh (thay vì HĐND cấp tỉnh), đồng thời bổ sung nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Một nội dung đáng lưu ý khác trong dự thảo là mở rộng phạm vi sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ và nguồn tăng thu để ứng phó tình huống khẩn cấp, cho phép sử dụng ngay số tăng thu phát sinh trong điều hành; đồng thời, thu hẹp phạm vi và thời hạn chuyển nguồn để nâng cao kỷ luật ngân sách.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn cho biết, ủy ban cơ bản nhất trí với cơ quan soạn thảo về định hướng hợp nhất và phân cấp. Dù ủng hộ đơn giản hóa thủ tục đầu tư đối với dự án nhóm C, nhưng theo cơ quan thẩm tra "đơn giản hóa không phải là cắt bỏ những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị dự án". Cơ quan thẩm tra cũng đề xuất tiếp tục nghiên cứu rút gọn, tích hợp cả 2 thủ tục gồm quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, để ngăn ngừa rủi ro tài khóa, cơ quan thẩm tra đề nghị phải quy định chặt chẽ hơn nữa đối với các khoản dự toán chưa phân bổ chi tiết, thời hạn phân bổ cũng như phạm vi chuyển nguồn để tránh sơ hở trong quản lý ngân sách. Về thẩm quyền cấp xã, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát kỹ nhằm quy định đồng bộ, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót thẩm quyền, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi khi triển khai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tổng kết thảo luận. Ảnh: Quochoi.vn

Tổng kết thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi, điều kiện và thẩm quyền điều phối, lồng ghép các nguồn vốn; không để phát sinh cơ chế điều chỉnh vốn vượt thẩm quyền đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thống nhất quy định về cơ quan đầu mối hướng dẫn, tổng hợp đề xuất dự toán (đặc biệt là kinh phí chi cho khoa học, công nghệ) để bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Về phân cấp ngân sách cấp tỉnh và cấp xã, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã phải gắn với nguồn lực tương xứng, phát huy tính chủ động của cấp xã, đồng thời bảo đảm vai trò điều tiết, hỗ trợ của ngân sách cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng yêu cầu quy định cụ thể trong luật về tiêu chí, trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án quan trọng quốc gia. Tán thành quan điểm của cơ quan thẩm tra đối với việc đơn giản hóa thủ tục đối với dự án nhóm C, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị rà soát kỹ quy định dự án nhóm C để thể hiện đủ rõ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

ANH PHƯƠNG