Đầu tuần, Nam bộ tiếp tục mưa dông, triều cường tại TPHCM vượt báo động 3

Sáng 12-10, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo, mưa dông kết hợp triều cường có thể gây ngập ở vùng trũng thấp ven sông. Trong khi đó, Bắc bộ tiếp tục nắng nhẹ, Trung bộ có mưa rải rác.

Theo cơ quan khí tượng, tại TPHCM và Nam bộ, mưa dông tiếp tục xuất hiện cục bộ vào chiều và tối nay, 12-10. Sáng nay, mưa dông chỉ rải rác ở phía Đông của TPHCM, có thể ảnh hưởng một số nơi ở Vĩnh Long và Cà Mau. Các khu vực còn lại không mưa.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, từ hôm nay đến ngày 14-10, hình thái chủ đạo tại khu vực Nam bộ và TPHCM có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Một số nơi có thể mưa vừa, mưa to và dông.

Nước từ sông tràn vào đường Trần Xuân Soạn, đoạn qua phường Tân Hưng (TPHCM) chiều 11-10 khi triều lên cao. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Cùng thời điểm, triều cường tiếp tục duy trì ở mức cao. Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, tại trạm Phú An, đỉnh triều ngày 12-10 đạt 1,69m vào lúc 18 giờ, ngày 13-10 đạt 1,65m vào lúc 19 giờ. Tại trạm Nhà Bè, đỉnh triều tương ứng đạt 1,76m lúc 17 giờ 30 phút ngày 12-10 và 1,7m lúc 18 giờ 30 phút ngày 13-10.

Các mức triều dự báo trên tại Phú An và Nhà Bè đều vượt báo động 3 (tương ứng 1,6m). Với mức triều này, tình trạng ngập úng vào giờ cao điểm, tan tầm tiếp tục tái diễn vào chiều nay và chiều mai tại những khu vực trũng thấp ven sông, kênh rạch tại TPHCM, ảnh hưởng việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Tại Trung bộ, hôm nay, mây từ biển đang hình thành và dịch chuyển vào đất liền. Mưa có xu hướng xảy ra rải rác từ Quảng Trị đến Khánh Hòa trong ngày 12-10, cục bộ có nơi mưa to.

Ở cao nguyên Trung bộ, buổi sáng phổ biến không mưa. Từ chiều và tối 13-10, mưa dông có thể xuất hiện rải rác và tiếp tục tập trung vào chiều, tối trong những ngày tiếp theo.

Nắng sớm ở Hà Nội trong tiết mùa Thu. Ảnh: PHÚC HẬU

Trong khi đó, Bắc bộ và Hà Nội tiếp tục có thời tiết ổn định, chủ đạo là nắng hanh đầu mùa Thu, trời có sương nhẹ và ít mưa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Theo ghi nhận thực tế tại Hà Nội sáng nay, trời nắng từ sớm, không khí buổi sáng dễ chịu. Các chuyên gia khí tượng cho biết xu thế trời nắng, ít mưa ở Bắc bộ còn duy trì trong những ngày tới.

PHÚC HẬU