Tạm giữ 8 nghi phạm trong đường dây quảng cáo “cờ bạc bịp”

Ngày 28-9, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Phạm Huy Tuyền (sinh năm 1987), Phạm Huy Tiến (sinh năm 1989, cùng trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng) và 6 người khác về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Theo Bộ Công an, Phạm Huy Tuyền cùng Phạm Huy Tiến, Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú tại xã Tiên Minh, TP Hải Phòng) và các nghi phạm khác đã bàn bạc, thống nhất phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video mô phỏng việc đánh bạc rồi lồng ghép nội dung quảng cáo các thiết bị “cờ bạc bịp” kèm thông tin liên lạc.



Đối tượng Phạm Huy Tuyền tại cơ quan công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Sau đó, các đối tượng đăng tải video lên mạng xã hội Facebook nhằm quảng cáo, bán các dụng cụ, thiết bị gian lận trong đánh bạc như kính áp tròng, bộ bài gian lận, ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp... Cơ quan công an xác định, những thiết bị này được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội.

Sau khi được đăng tải, những video này thu hút hàng ngàn lượt xem, tương tác, lượt thích và có sức lan truyền lớn.

Đến nay, các đối tượng được xác định đã đăng tải gần 800 video, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, tương tác; trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can; đồng thời điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nhất là khi đăng tải, chia sẻ nội dung trên không gian mạng. Không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ súy, kích động bạo lực, hành xử giang hồ, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thể hiện lối sống coi thường pháp luật lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng tương tác, kiếm tiền. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem hoặc uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYỄN HƯỞNG