Người phát ngôn Bộ Công an: "Huấn Hoa Hồng" dùng Facebook, Zalo để cho số lô, đề rồi lừa đảo

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 chiều 3-9, thông tin về việc khởi tố, xử lý các trường hợp vi phạm trên mạng xã hội đã được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cung cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, đối với vụ án liên quan đến Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là "Huấn Hoa Hồng"), đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok, thể hiện doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã công khai nội dung này.

Về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua mở rộng công tác điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Bùi Xuân Huấn đã lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước về kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở thông tin này, nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào chính tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, đề có khả năng trúng cao. Khi các cá nhân đánh lô, đề không trúng và đòi tiền thì Bùi Xuân Huấn không trả, thực hiện chiếm đoạt. Hành vi này cùng với các tố cáo, tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan đến vụ án của đối tượng Lê Văn Phú (hay còn gọi là Phú Lê), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú, về tội liên quan đến kế toán và hóa đơn; bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước 6,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh Cô giáo Hương) cùng với chồng về hành vi lừa dối khách hàng, thu lời bất chính hơn 11 tỷ đồng; khởi tố 1 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Diễn biến mới trong vụ án này là Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Nhuần (TP Hải Phòng). Nhân vật này đã liên hệ với đối tượng Lê Văn Phú nhằm môi giới chạy án. Hành vi của đối tượng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (hay còn gọi là Hải SaPa TV), ngày 24-8, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ những vụ án này, đại diện Bộ Công an đưa ra 2 khuyến nghị. Thứ nhất, bên cạnh nhiều thuận lợi thì trên không gian mạng, mạng xã hội có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Do đó, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tự trang bị cho mình “lá chắn tự thân”, luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội. Thứ hai là những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với sự thật, sự chính xác. Vì vậy, từng cá nhân tham gia mạng xã hội phải tự trang bị cho mình kiến thức đó.

Đại diện Bộ Công an khẳng định, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định. Bộ Công an mong muốn người dân tham gia mạng xã hội cùng xây dựng mạng xã hội thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh; cần lan tỏa các giá trị tốt đẹp...

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