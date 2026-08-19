Tạo "lá chắn" cho người mua nhà, "mở đường" cho doanh nghiệp

Sáng 19-8, tại phiên họp của Quốc hội, Chính phủ trình bày các định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Đất đai (sửa đổi): Bảo vệ quyền lợi người dân, khơi thông nguồn lực đất đai

Trình định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định tư duy mới về quản trị, chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo phát triển. Dự thảo có bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy "bồi thường tài sản" sang "tái thiết cuộc sống". Theo đó, người có đất bị thu hồi được ưu tiên tái định cư tại chỗ. Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Hội trường Diên Hồng, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự thảo quy định Nhà nước xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp sử dụng đất ổn định, không tranh chấp dù có vi phạm về thủ tục trong quá khứ, dựa trên tinh thần nhân văn và thực tế.

Về tài chính đất đai, dự thảo bỏ khung giá đất 5 năm, thay bằng bảng giá đất được cập nhật hàng năm để sát với giá thị trường, giúp người dân nhận được bồi thường thỏa đáng hơn và minh bạch hóa các nghĩa vụ tài chính.

Đối với doanh nghiệp, dự thảo chú trọng hình thức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, giúp doanh nghiệp có năng lực tiếp cận quỹ đất minh bạch, giảm thiểu cơ chế "xin - cho". Doanh nghiệp được chọn trả tiền thuê đất một lần hoặc hàng năm và có quyền chuyển đổi giữa hai hình thức này để phù hợp với dòng tiền kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự phiên họp, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Nhà ở (sửa đổi): Ưu tiên an cư và minh bạch quản lý chung cư

Về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê với giá cả phù hợp. Dự thảo cũng làm rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình xây dựng, đồng thời gắn với việc bảo đảm quyền tài sản và trách nhiệm của chủ sở hữu khi hết thời hạn để đảm bảo an toàn tính mạng cho cư dân.

Đối với doanh nghiệp, dự thảo cắt giảm tối đa đến 3/4 số điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng nhà ở; đồng thời luật hóa các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và linh hoạt trong việc lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu đối với một số dự án nhà ở xã hội nhất định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu 1 triệu căn hộ.

Các đại biểu dự phiên họp, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Làm sạch thị trường và bảo vệ quyền lợi người mua

"Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã tạo dựng “lá chắn” nhằm bảo vệ người tiêu dùng", Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết. Cụ thể, dự thảo bổ sung cơ chế phong tỏa 5% giá trị cuối cùng của hợp đồng cho đến khi người mua nhận được giấy chứng nhận quyền tài sản, tránh tình trạng chủ đầu tư "ngâm" sổ của dân. Dự thảo quy định bắt buộc sử dụng các mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản, giúp người dân tránh được các điều khoản “cài cắm” bất lợi, đảm bảo tính công bằng trong giao dịch.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình, sáng 19-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Thông qua hệ thống mã định danh điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia, người dân có thể kiểm tra pháp lý dự án, giá giao dịch thực tế. Dự thảo cắt giảm khoảng 29% điều kiện đầu tư và đơn giản hóa nhiều thành phần hồ sơ giấy sang dữ liệu số.

Dự thảo cũng siết chặt quy định về chứng chỉ hành nghề và hoạt động của sàn giao dịch, loại bỏ tình trạng môi giới tự do hoạt động bát nháo, gây nhiễu loạn thị trường.

Các nội dung về phân cấp thẩm quyền được nêu trong 3 dự luật trên dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-3-2027. Các nội dung còn lại có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

ANH PHƯƠNG