Xây dựng dữ liệu bất động sản để minh bạch thị trường

Chiều 14-8, Hội Bất động sản Tây Bắc TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, đề ra các giải pháp áp dụng dữ liệu số để góp phần minh bạch thị trường bất động sản.

Theo đó, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản đang được xem là một trong những giải pháp căn cơ để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và khả năng phát triển bền vững của thị trường.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Trọng tâm của quá trình này là xây dựng hạ tầng dữ liệu minh bạch, chuẩn hóa và có khả năng kết nối đồng bộ giữa các chủ thể tham gia thị trường.

TS Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự Kinh tế (Bộ Tư Pháp), cho biết các dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đang được xây dựng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản.

Trong đó, những điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung mã định danh điện tử cho tổ chức, cá nhân và bất động sản; chuẩn hóa quy trình giao dịch; chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang dữ liệu số hóa; đồng thời xây dựng hệ thống thông tin được cập nhật đầy đủ, liên tục và chính xác. Những nội dung này hướng tới mục tiêu tạo lập nền tảng dữ liệu thống nhất, phục vụ cả công tác quản lý nhà nước lẫn hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, cho rằng mục tiêu xuyên suốt của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản là tháo gỡ các rào cản pháp lý để khơi thông nguồn lực phát triển. Theo ông Lê Hoàng Châu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản đồng bộ sẽ hỗ trợ quá trình xử lý các tồn đọng pháp lý, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, bổ sung nguồn cung cho thị trường.

XUÂN TRUNG