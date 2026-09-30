Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30-9, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu nhà báo Lê Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh.

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Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh được hình thành sau khi hợp nhất Hội Nhà báo tỉnh Long An (trước đây) và Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh (trước đây) vào tháng 10-2025. Sau hợp nhất, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đã thành lập 7 chi hội trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội tiếp tục tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, đồng thời tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng báo chí hiện đại, báo chí đa phương tiện và chuyển đổi số...

Về các giải báo chí, hội viên tham gia gửi gần 700 tác phẩm, trong đó có gần 200 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia, hơn 200 tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, hàng trăm tác phẩm dự các giải báo chí khác. Có nhiều tác phẩm đạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia và Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc.

Đối với giải báo chí của hai tỉnh trước đây được thống nhất thành Giải Báo chí Nguyễn An Ninh, mỗi năm thu hút khoảng 300-400 tác phẩm dự thi. Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tiếp tục được duy trì, với gần 600 tác phẩm tham gia trong nhiệm kỳ.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh khóa mới

Tại Đại hội, các tham luận tập trung vào vai trò của nhà báo trong kỷ nguyên báo chí đa phương tiện, phát triển báo chí dữ liệu và báo chí số đa nền tảng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tiếp tục xây dựng đội ngũ người làm báo có đạo đức nghề nghiệp, vững nghiệp vụ, nhạy bén với công nghệ và nhân văn trong cách tiếp cận vấn đề. Người làm báo cần tôn trọng sự thật, công chúng và nhân phẩm con người, không chạy theo thông tin giật gân, câu view, câu tương tác; đồng thời bảo đảm độ chính xác và tính nhân văn của tác phẩm báo chí.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 9 đồng chí. Nhà báo Lê Hồng Phước, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh. Đại hội thông qua 7 chỉ tiêu và 10 nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm, tham gia các giải báo chí; triển khai các đề án đầu tư, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nhà báo.

QUANG VINH