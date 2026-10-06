Xã hội

Tháng 10, triều cường khu vực sông Sài Gòn ở mức cao

SGGPO

Ngày 6-10, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ phát đi bản tin cảnh báo triều cường khu vực sông Sài Gòn, TPHCM. Trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh, nhưng ở mức dưới báo động 1.

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 10-10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè khả năng ở mức cao từ 1,63 - 1,68m, trên báo động 3 từ 0,03 - 0,08m, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao trên báo động 3 là 0,13m.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội…

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, TPHCM có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 5-10 đến 7 giờ ngày 6-10 ở một số khu vực rất lớn như Tân Uyên 60,6mm; Cát Lái 30,2mm; Dĩ An 22,8mm. Trong ngày 6-10, TPHCM tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 30mm, trong mưa có gió giật mạnh.

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Dự báo triều cường tháng 10 khu vực sông Sài Gòn ở mức cao. Ảnh:MINH HẢI

Dự báo, từ 6-10 đến ngày 8-10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh.

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MINH HẢI

Từ khóa

sông Sài Gòn triều cường

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