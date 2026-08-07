Thanh Hóa: Sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Chiều 7-8, ông Hà Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương đã sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân với khoảng 60 nhân khẩu, cùng tài sản ở bản Thanh Sơn, có nguy cơ cao ảnh hưởng sạt lở đến nơi tránh trú đảm bảo an toàn.

Video: Thanh Hóa sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, khu vực taluy dương phía sau các hộ dân tại bản Thanh Sơn xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài khoảng 100m. Đáng lo ngại, khu vực này có 17 hộ dân và trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã sơ tán 17 hộ dân đến nơi an toàn, vừa hỗ trợ di chuyển tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo xã Quan Sơn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng giúp dân sơ tán người, di dời tài sản đến nơi an toàn

Mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ở bản Thanh Sơn bị sạt lở

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Quan Sơn hỗ trợ người ở khu vực nguy cơ ảnh hưởng sạt lở di dời đến nơi an toàn

Ngoài ra, 8 hộ dân sinh sống dọc quốc lộ 217 tại bản Thanh Sơn cũng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, được chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn

Tại xã Quan Sơn, mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở đất đá tại nhiều điểm trên taluy dương, làm cản trở, chia cắt giao thông cục bộ trên một số tuyến đường.

Một số khu vực ở xã Quan Sơn bị ảnh hưởng sụt lún, sạt lở đất

Sạt lở gây thiệt hại đến nhà dân ở xã Quan Sơn

Đường bị nứt toác

Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại các điểm sạt lở, chia cắt, chính quyền địa phương đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn, dây cảnh báo và lực lượng trực gác để hướng dẫn, ngăn người dân, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi mực nước tại các sông, suối, ngầm tràn; tuyên truyền, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chiều 7-8, ông Ngô Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Luận Thành (tỉnh Thanh Hóa), cho biết do mưa lớn kéo dài, khu vực taluy dương tiếp giáp Nhà máy Giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành xảy ra sạt lở đất dài khoảng 150m. Nhiều khối đất, đá từ sườn đồi trượt xuống, vùi lấp, làm hư hỏng một phần nhà nồi hơi và bể xử lý nước thải của nhà máy. Hiện khu vực sạt lở có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ. Nhà máy đã khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ theo dõi, đồng thời phối hợp địa phương triển khai phương án gia cố tạm thời, hạn chế sạt lở lan rộng.

>> Một số điểm sạt lở trên địa bàn xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

DƯƠNG QUANG - KIM CHUNG