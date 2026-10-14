Thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14-10, rời Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ nối nhau hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Sau bao năm nằm lại giữa lòng thành phố, các liệt sĩ được đưa về an nghỉ trong niềm xúc động, lòng biết ơn sâu sắc của đồng chí, đồng đội và nhân dân.

Khu vực diễn ra Lễ an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trang nghiêm lễ an táng

Dự lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo TPHCM tham dự Lễ an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dự lễ có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tham dự còn có Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; các cựu chiến binh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với đất nước.

Các huyệt mộ được đánh số chuẩn bị cho nghi thức an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại nghĩa trang, các lực lượng tiếp nhận, đưa hài cốt liệt sĩ xuống xe, di chuyển đến khu huyệt mộ. Đội danh dự cùng các lực lượng làm nhiệm vụ vào vị trí, chuẩn bị nghi thức an táng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ đến vị trí an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ hạ huyệt diễn ra trang nghiêm. Sau nghi thức thu lồng kính, thu Quốc kỳ, hài cốt các liệt sĩ được trang trọng đặt xuống huyệt mộ.

Sau nghi thức thu lồng kính, thu Quốc kỳ, hài cốt các liệt sĩ được trang trọng hạ huyệt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM cùng người dân lần lượt thắp hương, đặt những nắm đất, thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp nhang tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thắp nhang tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết thúc các nghi lễ, toàn thể đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân và tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nối dài đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”

Cầm nhành hoa trắng, cựu chiến binh Lê Thế Vinh cùng đồng đội có mặt từ sớm trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, chờ đón các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về an nghỉ.

“Được sống trong độc lập, hòa bình hôm nay, chúng ta luôn biết ơn các thế hệ cha anh. Có đồng chí ra đi khi mới 17, 18 tuổi, còn rất trẻ nhưng các anh, chị đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc”, ông xúc động chia sẻ.

Nhìn về phía nghĩa trang, ông Vinh bày tỏ niềm xúc động khi các liệt sĩ được về an nghỉ tại đây, trong sự chăm lo, hương khói của nhân dân TPHCM và đồng bào cả nước.

Đông đảo người dân có mặt tại cổng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, chờ đón hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ôm bó hoa tươi, chị Bùi Thị Nho (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Ninh Bình) lặng lẽ dõi theo đoàn xe tiến vào nghĩa trang. Hay tin TPHCM quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, chị gác lại công việc kinh doanh, từ Ninh Bình ra Hà Nội rồi đáp chuyến bay vào TPHCM để đến viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.

“Tôi theo dõi hành trình tìm kiếm các Anh hùng liệt sĩ từ những ngày đầu tiên. Cứ mỗi lần đọc tin tìm thêm được hài cốt, tình thương và sự biết ơn trong tôi lại nhân lên”, chị Nho chia sẻ.

Dòng người mang hoa trắng đến đặt tại các phần mộ, tri ân các liệt sĩ sau lễ an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chị kể, vừa đến TPHCM, chị đi thẳng đến khu vực quy tập ở Công viên Lê Thị Riêng, thắp hương và ở lại đến đêm muộn. Tờ mờ sáng 14-10, chị đặt xe đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, tự tay bó hoa dâng lên các liệt sĩ.

“Thấy các anh, chị sau mấy chục năm nằm dưới lòng đất nay đã được đưa về an nghỉ trang trọng ở nơi này, lòng tôi vô cùng xúc động”, chị nghẹn ngào nói.

CẨM NƯƠNG - THU HOÀI - MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH