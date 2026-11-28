Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (còn gọi là Master Anh Đức, sinh năm 1993, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Theo Công an TP Hải Phòng, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ về thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức, giảng dạy để quảng bá. Các clip này thu hút nhiều người quan tâm, chủ yếu là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Nguyễn Anh Đức tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức giữ chức Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3-2023 đến tháng 7-2025 và Giám đốc Công ty CP Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life từ tháng 8-2025 đến nay.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức thu tiền học phí, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11-2026, sau khi nhiều cơ quan truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu hành vi vi phạm. Ngày 26-11-2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Đức và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị các bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; điều tra viên Lê Thành Trung, số điện thoại 0934529130, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế) để phối hợp giải quyết.

ĐỖ TRUNG