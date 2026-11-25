Ngày 25-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố Ngô Thị Bích Thảo (tức Thảo “Baby”, 19 tuổi, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi, trú tại Hà Nội, người yêu của Thảo) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, do cần tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân, tháng 8-2026, Thảo và Đạo bàn bạc, thống nhất tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của người sử dụng mạng xã hội.



Sở hữu tài khoản TikTok hơn 300.000 người theo dõi, Đạo và Thảo đã tiếp cận người dùng bằng cách đăng tải những hình ảnh, video có nội dung gợi dục, hở hang nhằm thu hút sự chú ý. Sau đó, 2 bị can dẫn dụ người quan tâm chuyển sang trao đổi qua các nền tảng như Zalo, Facebook.

Tại đây, các đối tượng chào mời dịch vụ gọi video trực tiếp có nội dung khiêu dâm với giá 500.000 đồng/lần hoặc bán 5 video nhạy cảm với giá 300.000 đồng, yêu cầu chuyển tiền trước. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện như cam kết mà lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của người chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem tặng quà, chuyển tiền để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn. Theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi tháng.