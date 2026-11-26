Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang lấy lời khai N.V.C.N.T. (41 tuổi, tài xế taxi) để điều tra vụ phụ xe khách tử vong sau khi xảy ra xô xát gần cầu vượt Linh Xuân.

Trước đó, sáng 25-11, tại điểm dừng đỗ xe khách tuyến cố định gần cầu vượt Linh Xuân, đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân (TP Thủ Đức trước đây), xe khách H.T. dừng trả khách. Lúc này, phụ xe N.M.T. (21 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với N.T.

Hai bên sau đó lao vào đánh nhau, được người dân xung quanh can ngăn. N.M.T. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. N.T. rời khỏi hiện trường.

Vụ xô xát khiến một người tử vong. Ảnh: HT

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét và xác định N.T. là người đánh nạn nhân nên đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, nghi phạm khai trong lúc anh N.M.T. xuống xe lấy hàng, giữa hai bên xảy ra va chạm khiến N.T. bức xúc, dẫn đến cự cãi rồi xô xát.

Hiện nay, khu vực gần cầu vượt Linh Xuân thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách, xe dịch vụ dừng, đón trả khách bất chấp biển cấm. Tại đây có biển cấm dừng, đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ và biển cấm đỗ xe từ 22 giờ đến 6 giờ.

NGUYỄN TÂN