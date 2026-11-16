Tối 16-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG

Đề xuất những định hướng phát triển lớn

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ ở cấp cao nhất và rất quan trọng đối với hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của Campuchia trong giai đoạn hiện nay.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hoạt động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung quốc tế.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể cũng như diễn đàn về đề khoa học, công nghệ tại không gian Pháp ngữ. Qua đó, đề xuất những định hướng phát triển lớn đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với 14 nhà lãnh đạo đứng đầu nhà nước, chính phủ các nước thành viên của Pháp ngữ và với Tổng Thư ký Pháp ngữ. Các cuộc tiếp xúc cấp cao đã đề ra những phương hướng hợp tác trên cả bình diện song phương, đa phương, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nêu rõ, chuyến công tác đã khẳng định với Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thông điệp về một Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam tiếp tục coi trọng và sẵn sàng đóng góp thực chất, hiệu quả vào hợp tác trong không gian Pháp ngữ cũng như thúc đẩy quan hệ với các thành viên Pháp ngữ.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Lào, Campuchia

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước đã có cuộc hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, đồng thời có cuộc gặp của 3 đồng chí đứng đầu 3 đảng Việt Nam – Lào - Campuchia nhằm đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực, kiểm điểm kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra những định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Các cuộc làm việc song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào tập trung vào các nội dung hợp tác trọng điểm, đạt được thống nhất cao việc triển khai một số hoạt động quan trọng trong thời gian tới giữa 2 đảng Việt Nam – Campuchia, Việt Nam - Lào và 3 đảng.

Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định ưu tiên cao củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 3 đảng, 3 nước đồng thời nhất trí thúc đẩy gắn kết kinh tế giữa 3 nước, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, logistics... đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, địa phương cần phối hợp với các đối tác để thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị với các nước Pháp ngữ, thúc đẩy các lợi ích về an ninh, phát triển, duy trì và tăng cường vai trò, vị thế nòng cốt của Việt Nam tại Pháp ngữ. Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, địa phương cần có những bước đi cụ thể để tiếp tục triển khai những thỏa thuận đã đạt được của giữa các nhà lãnh đạo của 3 đảng Việt Nam, Lào, Campuchia cũng như trong các khuôn khổ song phương. Trong quan hệ với Campuchia, hai bên cần củng cố gắn kết về chính trị, duy trì tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và tăng cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương. Qua đó, triển khai những kết quả, những thỏa thuận về hợp tác với các đối tác đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác.

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