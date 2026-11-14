Cộng đồng Pháp ngữ: Nỗ lực vì hòa bình và phát triển

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với Cộng đồng Pháp ngữ.

Không ngừng tăng cường kết nối

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia) sẽ khai mạc ngày 15-11 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững”. Đây là diễn đàn cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong suốt quá trình phát triển, Cộng đồng Pháp ngữ đã kết nối các quốc gia ở nhiều châu lục với lợi ích và trình độ phát triển khác nhau, trở thành một không gian hợp tác cho các thành viên cùng chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, đoàn kết, đối thoại. Nhờ nền tảng được các quốc gia thành viên chung sức xây dựng, Cộng đồng Pháp ngữ đã không ngừng tăng cường kết nối, nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển.

Tại hội nghị lần này, nước chủ nhà Campuchia dự kiến thông qua 3 văn kiện quan trọng, gồm Tuyên bố Phnom Penh nhằm tái khẳng định lập trường của OIF và vạch ra định hướng phát triển trong thời gian tới; Nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình trong Cộng đồng Pháp ngữ; Lời kêu gọi Phnom Penh về bảo vệ di sản văn hóa và thúc đẩy đa dạng văn hóa.

Việc hội nghị tổ chức tại châu Á - Thái Bình Dương được cho là cơ hội tăng cường kết nối giữa các thành viên Pháp ngữ ở châu Á với châu Phi, châu Âu và các khu vực khác. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 sẽ tạo thêm động lực đổi mới hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ, xác định những ưu tiên hợp tác thiết thực và khả thi trong tương lai.

Ngày hội Pháp ngữ tại TPHCM ngày 11-4-2026. Ảnh: TTXVN

Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực

Trong Cộng đồng Pháp ngữ, Việt Nam là một trong những thành viên có quá trình tham gia lâu dài và tích cực, là một trong những trung tâm hoạt động quan trọng của Pháp ngữ tại khu vực.

Hà Nội hiện là nơi đặt văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OIF và TPHCM là nơi đặt Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hà Nội, TPHCM, Huế đều tham gia Hiệp hội quốc tế các thị trưởng các thành phố có sử dụng tiếng Pháp (AIMF). Thông qua đó, các địa phương Việt Nam đã triển khai nhiều dự án hợp tác trong các lĩnh vực môi trường, giáo dục, văn hóa và phúc lợi xã hội.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên đề cao hòa bình, ổn định, đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam kỳ vọng gắn hợp tác Pháp ngữ chặt chẽ hơn với nhu cầu phát triển của các thành viên, chuyển các ưu tiên hợp tác thành những chương trình và kết quả cụ thể để hợp tác Pháp ngữ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ và phát biểu tại phiên khai mạc FrancoTech, hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên.

Ở góc độ song phương, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị lần này thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

- Cộng đồng Pháp ngữ có 90 thành viên, bao gồm 53 thành viên đầy đủ, 5 thành viên liên kết và 32 quan sát viên. - Theo báo cáo đầu năm 2026 của OIF, trên thế giới hiện có khoảng 396 triệu người sử dụng tiếng Pháp (trong đó châu Phi chiếm 65%). Dự báo đến năm 2050 có 590 triệu người sử dụng tiếng Pháp. - Tiếng Pháp hiện là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới, nhiều thứ 3 trong kinh tế thương mại thế giới và nhiều thứ 4 trên internet.

BÍCH QUYÊN - PHƯƠNG ANH