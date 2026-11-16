Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt Nam - Canada đi vào chiều sâu

Chiều 16-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner nhân dịp Chánh án sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Bộ Ngoại giao, tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác tư pháp thông qua dự án "Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam - Canada giai đoạn 2025 - 2030".

Dự án góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án; cải thiện khả năng tiếp cận công lý; nâng cao chất lượng đào tạo tư pháp và thúc đẩy vai trò của nữ thẩm phán trong hệ thống tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Canada chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Canada tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp.

Trọng tâm là các lĩnh vực Canada có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: bảo đảm tính độc lập của tòa án; nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán; chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của pháp luật và các thiết chế tư pháp trong bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, duy trì trật tự, kỷ cương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Canada tại Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, hợp tác pháp luật và tư pháp; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác tư pháp và triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trên thế giới.

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Quochoi.vn

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner nhất trí cho rằng, sự ổn định của hệ thống tư pháp đóng vai trò cốt yếu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư quốc tế, luôn mong muốn có sự ổn định, tính dự báo và niềm tin rằng những tranh chấp thương mại sẽ được giải quyết công bằng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực hiện đại hóa, cải cách và phát triển hệ thống tư pháp của Việt Nam, Chánh án Richard Wagner mong muốn cơ quan tư pháp hai nước tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác, cùng chia sẻ các bài học thực tiễn và kinh nghiệm cải cách.

Chánh án bày tỏ tin tưởng hợp tác tư pháp giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada.

ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ