Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sáng 15-11, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đề ra.

Trao đổi về các nội dung hợp tác lớn giữa hai Đảng, hai nước hiện nay, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, đánh giá cao các bước phát triển nhanh, tích cực trong hợp tác hai bên thời gian qua, nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các tuyên bố chung, thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, kim ngạch thương mại và thúc đẩy đầu tư hiệu quả, tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, tập trung thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng như đường sắt Vientiane - Vũng Áng, cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam - Lào.

Đánh giá cao kết quả hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Đảng, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tiếp tục coi trọng hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nhấn mạnh đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa nền tảng đối với tương lai quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh giao lưu, trao đổi, góp phần củng cố sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; thống nhất phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2027).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng nồng ấm, thắm tình đoàn kết anh em tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2026); chúc đất nước Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu và thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh:TTXVN

* Sáng cùng ngày, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề: “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng Phu nhân và Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo chủ trì lễ đón chính thức lãnh đạo, đại diện gần 90 quốc gia, trong đó có 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, cùng đại diện các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 diễn ra trong hai ngày 15 và 16-11-2026. Ngoài Phiên thảo luận chung về chủ đề hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ có Phiên họp kín về chủ đề “Củng cố hòa bình: Cùng chung tay, phát huy thế mạnh đa dạng của Pháp ngữ”. Hội nghị cũng sẽ xem xét việc kết nạp thành viên mới, thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động và định hướng phát triển của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), đồng thời tiến hành bầu Tổng Thư ký Pháp ngữ nhiệm kỳ 2027-2030. Bên lề hội nghị, còn có các hoạt động FrancoTech - Diễn đàn Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo, Làng văn hóa Pháp ngữ và Diễn đàn các chủ doanh nghiệp Pháp ngữ, Hội nghị các Trường đại học thành viên Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương.

TTXVN