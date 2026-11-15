Sáng 15-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Cộng hòa Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh: TTXVN

Sau lễ khai mạc, trong ngày 15-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo sẽ tham dự Phiên toàn thể, Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, Phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), Phiên đối thoại của lãnh đạo cấp cao ASEAN với Đại diện thanh niên ASEAN.

Dự kiến, Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, hỗ trợ công dân ASEAN.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14 đến 17-11-2026, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cùng nhiều khách mời là lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.

PHƯƠNG NAM