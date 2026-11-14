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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia

SGGPO

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, ngày 14-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến 16-11-2026.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí: Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Minh Vũ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia; Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) là một tổ chức hợp tác lớn trên thế giới với 90 thành viên, quan sát viên, trong đó có Việt Nam. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

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TTXVN

Từ khóa

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Campuchia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

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