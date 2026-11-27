Trong thư, Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các loại mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi trái phép. Qua đó đã bắt, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 10.000 hộp thuốc giả, hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc, mỹ phẩm giả. Ảnh minh họa

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, tự pha chế, phối trộn, đóng hộp, dán tem nhãn mác và bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Thủ tướng khẳng định, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Kết quả điều tra, khám phá vụ án góp phần bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu theo các quy chế, hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia. Qua đó, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm hại lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

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LÂM NGUYÊN