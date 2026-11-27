Ngày 27-11, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 7757/CĐ-TM về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên.

Theo công điện, dự báo từ ngày 27 đến 30-11, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại những vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc các tỉnh từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Thực hiện Công điện số 76/CĐ-TTg của Thủ tướng về việc ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn.

"Khi có tình huống, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân, không để bị động, bất ngờ", công điện nêu.

Bộ Tổng Tham mưu giao Quân khu 4, 5, 7 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp các sở, ban, ngành chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị cần kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát với thực tế, nhất là tại các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất đá và công trình đê, kè, hồ, đập xung yếu; bố trí lực lượng, phương tiện, thông tin liên lạc, vật tư ém, lót sẵn tại khu vực trọng điểm có nguy cơ bị cô lập; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, triển khai phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, không để dân thiếu đói, thiếu chỗ ở.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Viettel sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai các cấp.

TRẦN BÌNH