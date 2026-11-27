Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch ngày 24-11-2026, để lại dấu ấn đậm nét với hoạt động Phật giáo và việc gìn giữ nền nếp sinh hoạt Giáo hội.

Quan tâm việc học và đào tạo tăng ni

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại Nam Định trước đây, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, Trưởng lão Hòa thượng tiếp tục tu học tại các cơ sở Phật giáo ở miền Bắc. Những năm tháng ấy được Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại trong một cuộc trao đổi với Báo Giác Ngộ nhân dịp Tết năm 2015.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: BÁO GIÁC NGỘ

Trong lời kể, Trưởng lão Hòa thượng nhớ đến sư cụ chùa Miễu và sư thầy Trung Lương, những người đã chăm lo việc ăn học từ khi còn là chú tiểu. Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc quãng thời gian ở chùa Quán Sứ và một số ngôi chùa ngoại vi Hà Nội. Ký ức về việc học gắn với sự biết ơn những người thầy đã dìu dắt mình trong những năm đầu xuất gia.

Trước năm 1975, ngài Thích Đức Nghiệp là Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn. Bên cạnh công việc trong nhà trường, ngài còn tích cực tham gia hoạt động đối ngoại Phật giáo. Khả năng ngoại ngữ giúp Hòa thượng trực tiếp trao đổi trong những cuộc gặp gỡ với các đoàn Phật giáo nước ngoài.

Trong những chia sẻ về công tác đào tạo, Hòa thượng nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự Giáo hội phải coi trọng cả kiến thức, năng lực và sự tu dưỡng; đồng thời đề cập yêu cầu có chương trình giáo dục thống nhất để đào tạo tăng ni.

Hòa thượng tham gia phong trào Phật giáo năm 1963 và là một trong những nhân chứng của sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Sài Gòn ngày 11-6-1963.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện này ở chùa Long Sơn, Nha Trang, tháng 5-2013, Hòa thượng đã chia sẻ hồi ức với tăng ni, Phật tử, lưu lại góc nhìn của người trong cuộc về một giai đoạn lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Gìn giữ nền nếp hoạt động giáo hội

Gắn bó với Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng đảm nhiệm vai trò Trưởng môn phái, viện chủ. Hòa thượng đồng thời là một trong những vị Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Các chức trách ấy gắn với công việc hướng dẫn tu học và tham gia sinh hoạt của Giáo hội tại thành phố.

Ngày 15-2-2023, tại phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tổ chức ở Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Giáo hội thống nhất thành lập Ban Giám luật gồm 9 thành viên, do Hòa thượng Thích Đức Nghiệp làm Trưởng ban.

Phiên họp cũng thảo luận về việc tổ chức đại giới đàn, quan tâm đến quy trình khảo hạch, truyền giới cho tăng ni và những nội dung cần chấn chỉnh trong công tác này.

Trước đó, trong cuộc trao đổi được công bố tháng 11-2022, Hòa thượng bày tỏ sự tán thành việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Chứng minh. Theo Hòa thượng, Hiến chương đã xác định chức trách riêng của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự; hoạt động của các cơ quan phải tuân thủ quy định của Giáo hội. Việc cụ thể hóa bằng quy chế nhằm giúp công việc có nền nếp, hiệu quả hơn.

Hòa thượng cũng được cung thỉnh làm giới sư tại nhiều đại giới đàn và tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam. Qua những công việc này, Hòa thượng góp phần vào hoạt động truyền giới và công tác phổ biến kinh điển, phục vụ nhu cầu tu học, nghiên cứu Phật giáo.

Hoạt động giáo dục, sự quan tâm đến đội ngũ kế thừa và trách nhiệm trong công tác giám luật là những dấu ấn trong quá trình hành đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Những công việc ấy ghi nhận sự gắn bó của Trưởng lão Hòa thượng với đời sống Phật giáo tại TPHCM và với các hoạt động chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa THÍCH TÂM HẢI, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ